Aquestes són les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà

Transgourmet Ibérica encapçala una llista on quatre de les deu primeres són empreses de benzineres

Seu de Transgourmet Ibèrica de Vilamalla.

Seu de Transgourmet Ibèrica de Vilamalla. / DdG

Redacció

Redacció

Figueres

A l’Alt Empordà hi ha 2.557 societats mercantils que, en conjunt, superen els 6.200 milions d’euros de facturació anual. El pes principal d’aquesta activitat econòmica recau clarament en el sector serveis, que concentra el 83% del volum total, mentre que la indústria només n’aporta un 11%. Dins del sector serveis sobresurt l’àmbit dels intermediaris del comerç, on es troba l’empresa amb més facturació de la comarca, Transgourmet Ibérica. Les dades surten del darrer informe "Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2025", elaborat pel servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil.

Tot i l'enorme pes de l'antiga Miquel Alimentació, líder en facturació a la província de Girona i referents del sector a escala estatal, en tots i cadascun dels 68 pobles de l'Alt Empordà hi ha activitat econòmica. Els tres principals focus són Vilamalla (115 empreses i 2.171 milions d'euros de facturació), Figueres (699 empreses i 1.053 milions) i la Jonquera (95 empreses i 611 milions).

Transports i benzineres

L'altre gran focus està en el món de les benzineres amb un 14% de la facturació total de la comarca sota l'epígraf "comerç al detall de combustibles". De fet, quatre de les deu primeres empreses amb més facturació de l'Alt Empordà són d'aquest negoci: Area i Serveis Vilamalla, Global Tank, Petrem i Oil-Albera. A la part alta del rànquing també hi ha firmes molt conegudes com Calsina Carré, tercera del rànquing, o firmes vinculades a familíes amb grans grups empresarials com Escudero (Minio), Raurich (Tramuntana) o els Suqué Mateu del Grup Perelada (Inverama).

