Beatriz Calvo (Nunsys): "Canàries és un autèntic hub tecnològic i empresarial"
Parlem amb Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group
Per què van triar expandir-se a Canàries?
Decidim fer el salt a Canàries perquè reuneix factors molt atractius per a qualsevol empresa tecnològica: talent qualificat, estabilitat laboral i un ecosistema que està creixent amb força. A més, la posició estratègica de l'arxipèlag, com a pont entre Europa, Àfrica i Amèrica, ens va semblar clau per a projectes amb projecció internacional.
Quines oportunitats podria presentar Canàries com a hub empresarial o d'inversió?
Canàries s'ha consolidat com a molt més que una destinació turística: avui és un autèntic hub tecnològic i empresarial. Per a Nunsys, això significa oportunitats en diversos fronts. D'una banda, el règim fiscal especial de les illes és únic a Europa, amb incentius molt potents per a projectes d'innovació i tecnologia. Per un altre, la connectivitat internacional i la infraestructura avançada —parcs científics, centres de recerca, cables submarins— faciliten la implantació de projectes amb projecció global.
A més, hi ha un altre factor que per a nosaltres també és estratègic: el sector audiovisual. A Nunsys, el negoci audiovisual és una línia clau, i Canàries s'ha convertit en un pol molt rellevant en aquesta indústria, impulsat precisament per aquests avantatges fiscals que atreuen rodatges, productores i projectes internacionals. Això genera un ecosistema dinàmic on la tecnologia i la creativitat es troben, i ens permet oferir solucions integrals en un mercat en plena expansió.
Podria compartir un cas específic d'èxit que hagin aconseguit gràcies a estar a Canàries?
Alguna cosa que ens fa sentir especialment orgullosos és la nostra col·laboració amb el Govern de Canàries en diversos projectes i serveis relacionats amb la ciberseguretat i la protecció de dades i infraestructures crítiques. Alguns exemples són l'Oficina Tècnica de Seguretat per a la Conselleria d'Educació, els centres de ciberseguretat gestionada, CiberSOC, de diversos ajuntaments de les illes o el suport tècnic a Promotur Turisme de Canàries. Ser presents a les illes ens ha permès donar una resposta ràpida i pròxima, i aquestes referències ens han consolidat també com a referent en ciberseguretat a la regió.
Quin impacte ha tingut ser allà quant a creixement, ingressos o projecció internacional per a vostès?
La nostra presència a Canàries representa actualment uns 3 milions d'euros anuals, aproximadament un 1% del total del grup. Pot semblar poc, però el potencial de creixement és enorme. A més, ser aquí ens ha obert portes per a projectes amb abast internacional, gràcies a la posició estratègica de l'arxipèlag i a la connectivitat que ofereix.
En 2026 farem un pas més creant un establiment permanent a Canàries, per a aprofitar al màxim els avantatges que ofereix el règim fiscal i potenciar el nostre creixement.
Quins consells li donarien a altres empreses que estiguin considerant expandir-se a Canàries?
El nostre consell és clar: aprofitin l'ecosistema i el talent local. Canàries ofereix avantatges fiscals únics, suport institucional a través d'entitats com Proexca, i un entorn que afavoreix la innovació i l'estabilitat. Si es busca créixer en un lloc amb qualitat de vida, projecció internacional i un ecosistema tecnològic en expansió, Canàries és una aposta segura.
