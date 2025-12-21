Rubén Duque: «Els equips no es trenquen per falta de talent; es trenquen per falta de confiança»
Expert en lideratge d’equips d’alt rendiment. Exdirector tècnic i entrenador de diverses seleccions tant espanyoles com mexicanes de Rugbi. Entrenador Nivell 3 de la New Zealand Rugby Union. Top 100 conferenciant de Thinking Heads.
En els meus anys treballant amb seleccions nacionals, equips d’elit i organitzacions empresarials, he après una cosa que desafia la lògica tradicional: els resultats, el mesurable, el tangible... tot i que soni paradoxal, no són el final, són una conseqüència. El final són els intangibles, que no es pot veure o mesurar fàcilment, però sí que es pot sentir. I és que el més important en la vida no es mesura, se sent.
Durant dècades, en l’empresa i en l’esport, hem sobrevalorat el tècnic: coneixement, processos, mètriques, metodologies o eines. Tot això és necessari i importa, no ens enganyem: cap equip ha guanyat una «copa del món» sent dolent en el tècnic. Però cap d’aquests elements determina, no obstant, el rendiment real.
La diferència competitiva d’un equip no sol aparèixer als informes ni en els pressupostos, però sí se sent en l’ambient i en com se sostenen els uns als altres quan la pressió estreny.
«L’extraordinari passa quan una persona sent que pot posar la seva veu sobre la taula»
He vist equips guanyar des del desavantatge total: menys recursos, menys experiència, menys infraestructura... ¿Què els va fer exitosos? Posar focus en mantenir-se units. I és que estar unit i estar junts no tenen res a veure. He observat reunions d’equips directius o ççvestuarisççvestidorsçç d’equips esportius on estaven junts físicament, però on no es respirava gens ni mica d’unió. Junts ha de veure amb el físic, amb el tangible. Units té a veure amb les relacions significatives, amb l’intangible.
Allà hi ha la clau: confiança, respecte, gratitud, humilitat, generositat, lleialtat... I no, no són un «tema tou»: són la infraestructura estratègica dels equips d’alt rendiment. Són el que explica per què algú dona l’extra, per què un altre se’n queda quan podria anar-se’n o per què un equip lluita quan tot sembla perdut. Els intangibles no apareixen en els KPI; no obstant, són els que multipliquen aquests KPI.
Un equip pot sobreviure un error tàctic, però mai sobreviurà a la deslleialtat. Pot aixecar-se després de perdre un client, però rares vegades ho farà després de perdre la confiança.
El líder del segle XXI ha d’acceptar que el seu treball ja no consisteix només a administrar tasques o perseguir indicadors. La seva tasca és dissenyar ecosistemes humans on prevalgui la seguretat psicològica i la gent pugui contribuir, pensar, discrepar i créixer sense por de l’exposició o del judici; i fer-ho amb propòsit, coherència, pertinença i llegat.
Aquest tipus de cultura no es predica; s’ha de viure. Fa alguna cosa més d’un mes vaig poder conviure amb els All Blacks de Nova Zelanda, possiblement l’equip més exitós en tota la història de l’esport a nivell global. Ells utilitzen un concepte maori que és una autèntica bellesa: Whakapapa, que venen a dir alguna cosa així com que som baula, no cadena. Som baula d’una cadena infinita que uneix els que van ser abans amb aquells que seran després. Consisteix a deixar la samarreta de joc sempre millor de com la vas trobar quan vas arribar a l’equip. Contribució. Propòsit. Llegat.
L’extraordinari passa quan una persona sent que pot posar la seva veu sobre la taula, que és tinguda en compte, que el seu treball importa i que forma part d’alguna cosa més gran que el seu propi rol.
Recorda: el final no és el marcador. El final no és la xifra ni el tangible. El final és la persona; el final és el factor humà. El final és l’equip.
I llavors l’equip es comprometrà amb la missió. I els KPI seran els millors possibles.
Allà, en l’humà, en l’intangible, en la qual cosa no es pot mesurar, hi ha la clau dels equips que dominaran la pròxima dècada. Mentre uns construeixen estratègies, ells construeixen confiança, pertinença i transcendència.
Arribarà un moment en què la tecnologia serà accessible per a tothom i tots la utilitzarem, però la valentia de liderar des de l’humà, tot i que estigui a l’abast de tots, no tants estaran disposats a fer-ho. El futur exigirà líders capaços de mirar als ulls, sostenir converses incòmodes i construir equips on els intangibles no siguin un discurs, sinó una pràctica diària.
Al segle de la intel·ligència artificial, els intangibles, aquest «factor X» que forja els equips d’alt rendiment, seran el gran avantatge competitiu.
¿Com deixaràs el teu equip gràcies al teu pas per ell? ¿Com deixaràs la teva família gràcies al teu pas per ella?
Comença pels intangibles.
