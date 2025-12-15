Transport
Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes i servirà a Rodalies, busos i mitja distància
El govern espanyol estendrà les ajudes vigents amb un decret llei al darrer Consell de Ministres de l’any
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la creació d’un abonament únic de transport vàlid a tot l’Estat que entrarà en vigor a la segona quinzena de gener. Aquest títol costarà 60 euros mensuals (30 euros per als menors de 26 anys) i es podrà fer servir a Rodalies, mitja distància i autobusos estatals. “Canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic”, ha manifestat Sánchez durant la roda de premsa de balanç de l’any celebrada al palau de la Moncloa. Tal com ha concretat el cap de l’executiu espanyol, aquesta mesura s’aprovarà en forma de decret llei en el darrer Consell de Ministres de 2025. A més, ha ressaltat que s’estendran les ajudes vigents al transport públic.
“Aquest abonament estarà disponible a partir del mes de gener per als mitjans esmentats, però esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmiques”, ha remarcat. A parer seu, això permetrà un gran estalvi per a la població en general i, especialment, per a la població treballadora.
Tal com ha detallat el govern, el nou abonament s’adquirirà a través dels canals habilitats pels operadors (webs, aplicacions, taquilles, màquines d’autovenda…), que expediran un localitzador que es bescanviarà posteriorment en el moment de la compra de cada títol de viatge. En el cas dels usuaris joves, s’hauran de registrar al web del Ministeri de Transports, on obtindran un codi per bescanviar en el moment de la compra i reduir a 30 euros el preu de l’abonament.
Fa gairebé un any, el ministre de Transports, Óscar Puente, ja va fer pública la voluntat d’establir un mecanisme de tarifa plana. Aleshores es va encarregar un estudi en aquesta matèria a l’empresa pública d’enginyeria i consultoria Ineco partint de la idea de deixar fora de la proposta els serveis ferroviaris comercials, com l’alta velocitat.
Darrerament el ministeri ha treballat en una solució tecnològica que permeti l’ús interoperable de diferents títols de viatge independentment dels sistemes de tiquet que disposin. Aquest sistema d’abonament únic s’inspira en iniciatives similars a països com Alemanya, que ja és utilitzat per 17 milions de persones.
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català