Empreses
Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
L'empresa invertirà 5 milions d'euros i crearà 60 llocs de treball en el nou local
També comptarà amb una zona de restauració anomenada 'Swedish Bite' per donar a conèixer la gastronomia sueca
Ikea invertirà 5 milions d'euros i crearà 60 llocs de treball en la nova botiga que obrirà a Girona i en el punt de recollida que habilitarà a Vilablareix. La botiga, que estarà situada a la carretera de Barcelona, tindrà gairebé 1.500 metres quadrats de superfície comercial. Pel que fa al punt de recollida, estarà ubicat al carrer Ciurana de Güell 5-7 de Vilablareix. El director de la botiga Ikea Girona, Guillem Pinto, ha ressaltat que pràcticament tots els treballadors són de la demarcació de Girona. "Ja hem contractat el 95% de la plantilla i ja han començat el procés de formació", ha apuntat.
En un comunicat, Ikea ressalta que fa "un pas endavant en la seva expansió per Catalunya" amb aquesta doble obertura. Ambdós locals obriran el 21 de gener i es preveu que les 14 persones que hi ha treballant actualment a l'espai de planificació i punt de recollida a Girona passin a formar part de la nova botiga.
1.200 productes disponibles
L'empresa sueca ha subratllat que, al nou local, els clients trobaran 1.500 metres quadrats amb espais d'inspiració per a totes les habitacions de la llar, i uns 1.200 productes disponibles; a més d'assessorament personalitzat en decoració i planificació. També comptarà amb una zona de restauració anomenada Swedish Bite per donar a conèixer la gastronomia sueca.
A Vilablareix hi haurà el nou punt de recollida per anar a buscar les comandes que es facin tant a la botiga de Girona, com les que es realitzin a través de la pàgina web o per telèfon.
Pel que fa a l'espai de planificació i punt de recollida que l'empresa té actualment a la capital gironina, Ikea ha informat que es mantindrà obert fins al dia de la inauguració del nou local.
Ikea a Catalunya
Amb aquesta doble obertura, Ikea suma a Catalunya tres botigues de format urbà (Diagonal, Glòries i, ara, Girona), tres botigues tradicionals (Ikea Badalona, Ikea Gran Via l'Hospitalet i Ikea Sabadell) i quatre espais de planificació (Granollers, Tarragona, Lleida i Sant Pere de Ribes); a banda de diferents punts de recollida arreu del país.
