Pisos turístics
Consum sanciona Airbnb amb 64 milions d’euros per anunciar habitatges turístics sense llicència
La decisió inclou dues sancions accessòries que obliguen la plataforma a rectificar els incompliments detectats, eliminar els continguts il·lícits publicats i fer pública la multa imposada
Jaime Mejías
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha sancionat amb 64 milions d’euros la plataforma ‘online’ de lloguer d’habitatges turístics Airbnb per, entre altres motius, publicar anuncis d’allotjaments sense llicència, segons ha informat aquest dilluns el departament encapçalat per Pablo Bustinduy.
La resolució és ferma i esgota la via administrativa, després d’haver-se resolt el recurs d’alçada interposat davant el ministre de Consum. La sentència inclou, a més, dues sancions accessòries que obliguen la plataforma a rectificar els incompliments detectats, i eliminar els continguts il·lícits publicats i fer pública la multa imposada.
Les infraccions de la normativa de consum –identificades en 65.122 anuncis d’Airbnb i que han donat lloc a aquesta resolució– han consistit en pràctiques comercials deslleials amb els consumidors i usuaris. En concret, Consum s’ha referit a la publicació d’anuncis d’allotjaments turístics sense llicència, contravenint les obligacions imposades per la majoria de les normatives autonòmiques, que exigeixen indicar el número de registre en la publicitat. També ha esmentat anuncis que utilitzen números de llicència o registre falsos o incorrectes, així com aquells sense informació veraç sobre la naturalesa jurídica dels amfitrions, cosa que constitueix publicitat enganyosa.
Per això, s’ha imposat una sanció per infracció greu per import de 64.055.311 euros, quantitat que, segons Consum, equival «a sis vegades el benefici il·lícit» obtingut per Airbnb com a conseqüència d’aquestes pràctiques, mantingudes des de la notificació formulada pel Ministeri fins a la retirada dels anuncis.
En aquest context, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid havia recolzat prèviament l’ordre de retirada dictada pel Ministeri en diferents interlocutòries.
El Ministeri també ha identificat una infracció per incompliment del règim i obligacions dels contractes celebrats a distància, a l’ometre informació sobre la naturalesa jurídica de l’amfitrió de l’allotjament turístic anunciat. Es tracta d’una infracció lleu, sancionada amb 10.000 euros. Així mateix, ha assenyalat l’obstrucció o negativa a facilitar informació durant la instrucció de l’expedient, ja que la plataforma no va respondre als requeriments de Consum, una altra infracció lleu sancionada amb 10.000 euros.
Finalment, s’ha apuntat l’incompliment dels deures i prohibicions imposats mitjançant ordres o mesures provisionals de l’òrgan instructor –dictades per evitar riscos o perjudicis als consumidors durant la tramitació de l’expedient–, una infracció greu sancionada amb 55.000 euros.
Expedients a agències immobiliàries
En l’àmbit de l’habitatge, el Ministeri ha recordat que manté diferents expedients sancionadors contra agències immobiliàries per possibles pràctiques abusives cap a inquilins en la gestió del lloguer.
Totes aquestes actuacions s’emmarquen en l’objectiu fixat per Pablo Bustinduy de contribuir a aturar la crisi de l’habitatge a Espanya, un dels principals problemes del país. Bustinduy ha declarat que «hi ha milers de famílies que viuen al límit a causa de l’habitatge, mentre que uns quants s’enriqueixen amb models de negoci que expulsen les persones de casa seva», i ha remarcat que «cap empresa a Espanya, per gran o poderosa que sigui, pot estar per sobre de la llei».
