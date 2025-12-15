El comerç local s’activa amb noves iniciatives estratègiques i activitats
Es posa en marxa una nova campanya publicitària destinada a captar visitants de proximitat
La nova junta de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava , encapçalada per Albert Lladó i Elisabet Aranda, està impulsant diversos projectes estratègics amb l’objectiu de reforçar l’economia local i situar el municipi com un dels motors econòmics de l’Alt Empordà. Aquest any s’han dut a terme diverses iniciatives destinades a dinamitzar el comerç del municipi, entre les quals destaca la primera edició del Halloween, que va anar molt més enllà del túnel terrorífic i que va omplir els carrers d’activitats familiars, animació i la participació de molts establiments. També s’han impulsat les fires de primavera i Nadal, que han contribuït a crear ambient i atractiu comercial en dues de les èpoques més importants de l’any. A més, s’ha posat en marxa un nou local accessible per a tots els socis i s’ha celebrat el sorteig del superlot de 3.000 euros per incentivar les compres de Nadal al comerç local, del qual ja s’han anunciat els guanyadors.
Un dels programes que continua generant més interès és el projecte de Locals Buits, una iniciativa que facilita el contacte entre propietaris i marques que volen establir-se al municipi. Actualment, diverses empreses han mostrat interès real a implantar-se a Castelló d’Empúries i Empuriabrava, fet que reforça el potencial d’atracció del territori.
L’associació, conjuntament amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, treballa per fomentar la implantació de noves empreses i emprenedors al municipi, alhora que dona suport a les que ja hi operen perquè puguin créixer i consolidar la seva activitat. L’acompanyament empresarial s’ha convertit en una de les línies mestres de la nova junta, que vol contribuir a crear un entorn dinàmic, competitiu i atractiu per a la inversió.
Paral·lelament, i amb la voluntat de reforçar la projecció del municipi dins de Catalunya, s’ha posat en marxa una nova campanya publicitària destinada a captar visitants de proximitat. Tradicionalment, Empuriabrava ha estat un destí més reconegut pel públic estranger, però l’associació ha detectat que sovint és poc conegut entre la població de Girona, Barcelona, Lleida o fins i tot de Figueres, que tendeix a visitar altres municipis costaners. Aquesta campanya vol revertir aquesta percepció i donar a conèixer tot el que el municipi pot oferir durant els dotze mesos de l’any.
Cada vegada són més les persones que descobreixen el passeig marítim d’Empuriabrava, ideal per passejar amb família i mascotes o per gaudir del sol en qualsevol estació. També experimenten el potencial comercial del sector de Sant Mori, des de l’Oficina de Turisme fins al Club Nàutic, on s’hi concentra una oferta variada i en constant evolució.
A Castelló d’Empúries, el recorregut a peu pel nucli antic ofereix una experiència plena d’història i autenticitat. Les botigues de proximitat, pastisseries, terrasses i restaurants conviden a fer-hi una parada, sigui per prendre un vermut, dinar o simplement contemplar el patrimoni d’una vila comtal que combina passat i present amb una naturalitat captivadora.
