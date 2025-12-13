La Costa Brava tanca una temporada de creuers "de rècord" amb 69.000 passatgers i un impacte econòmic de 6 milions
El port de Palamós ha acollit 65.000 passatgers i el de Roses, 4.000, en uns destins que es consideren "consolidats"
Berta Artigas Fontàs (ACN)
La temporada de creuers als ports de la Costa Brava s'ha tancat amb 80 escales, prop de 69.000 passatgers i un impacte econòmic de gairebé 6 milions d'euros, un 29% més que l'any passat. Són "xifres de rècord", segons el secretari general de mobilitat, Manel Nadal. El port de Palamós ha assolit el seu millor registre amb 65.000 passatgers, mentre que Roses ha triplicat els visitants respecte a l'any passat, arribant als 4.000. Tot i els bons resultats, Nadal assegura que "no poden créixer indefinidament" per motius de sostenibilitat. Els ajuntaments en fan un bon balanç, asseguren que "són destins consolidats" i valoren especialment la desestacionalització, amb més escales en temporada baixa, que afavoreixen el comerç i els serveis locals.
El secretari general de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha qualificat la temporada de creuers d'"importantíssima", on s'han registrat xifres rècord tant en nombre d'escales com de passatgers. Nadal ha subratllat la tendència a la desestacionalització dels creuers, amb arribades en temporada mitjana i baixa. "És el que volem, que la gent vingui a Palamós, a Roses i a la Costa Brava durant tot l'any", ha afirmat.
Tot i els bons resultats, el secretari ha remarcat que "no es pot créixer indefinidament" per motius de sostenibilitat i d'impacte al medi ambient, però que aspiren a arribar a unes 70 escales anuals al port de Palamós.
El port de Palamós ha tancat el 2025 amb 65.000 passatgers i 65 escales de creuer, amb un increment del 30% en escales i un 27% en passatgers respecte a l'any anterior, assolint un rècord històric. En aquest municipi, un 63% dels creuers han arribat en temporada baixa.
L'alcaldessa del municipi, Maria Puig, ha celebrat que el tancament de la temporada coincideixi amb l'arribada d'un creuer, l'AIDAluna, que feia escala per primera vegada al municipi. També ha destacat que, segons recull un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) s'estima que cada passatger quan desembarca en un port escala i visita la destinació gasta de mitjana 90 euros. Assegura que això crea "un impacte positiu al comerç i a tots els serveis especialitzats".
A més, també ha destacat que l'atractiu de Palamós és la proximitat del port al centre de la ciutat i que "el comerç els acull".
Model de creuers petits
El port de Roses ha rebut 15 escales de creuer aquest any, i el municipi ha estat visitat per 4.000 passatgers, gairebé triplicant els que ho van fer l'any passat. En aquest cas, la meitat dels creuers han fet escala en temporada baixa.
L'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, ha assegurat que ells defensen un model adaptat a les característiques del port rosinc, i aposten per acollir creuers petits, més compatibles amb un port de dimensions reduïdes i poca fondària.
Segons Martínez, l'impacte econòmic dels creuers s'estén més enllà del municipi, amb beneficis a altres punts del territori, com Figueres, Cadaqués o Portlligat. També remarca que la temporada s'ha allargat. En aquest sentit, ha assegurat que "rebre un creuer el 13 de desembre, com avui, era impensable fa anys". També ha apuntat que aquest tipus de turisme complementa el tradicional, que arriba majoritàriament al municipi en cotxe.
Nacionalitats dels passatgers
Les nacionalitats que més han visitat Palamós a través de creuer han sigut els britànics (72%), seguit dels nord-americans (12%), irlandesos (3%), alemanys (3%), australians (2%) i canadencs (1%).
A Roses, en canvi, els creueristes majoritaris han sigut nord-americans (34%), francesos (21%), australians (8%), britànics (7%), belgues (4%), canadencs (2%), suïssos (1,5%) i alemanys (1%).
El tancament de la temporada aquest dissabte ha coincidit amb la primera escala del creuer AIDAluna a Palamós, que salparà aquesta tarda cap al port de Barcelona.
