Toni Ruiz, CEO de Mango, en l’aniversari de la mort d’Isak Andic: "Hem transformat un any difícil en un d’històric"
La cadena ha vestit l’aparador d’algunes de les seves principals botigues amb un retrat de l’empresari i ha penjat missatges i fotografies seves a l’interior
Els fills d’Isak Andic es pronuncien per primera vegada per commemorar l’aniversari de la mort
Isak Andic segueix present «en cada decisió, a cada col·lecció, a cada botiga i a cada pas» que fa Mango. Així ho admet Toni Ruiz, persona en qui va delegar aquest empresari (el més ric de Catalunya, quan va morir) el pilotatge de la seva nau més preuada. Aquest directiu, conseller delegat de la cadena des de fa anys i president d’aquesta després de la mort d’Andic, ha volgut commemorar l’aniversari –aquest diumenge 14 de desembre– d’un succés encara investigat, amb una carta als empleats. En aquesta, entre altres coses, li resumeix al fundador de la companyia els èxits aconseguits al llarg d’aquest agredolç 2025.
No és l’únic gest que tindrà Mango aquests dies: la plantilla ha recuperat antigues entrevistes i material d’arxiu per muntar un vídeo en el qual es veu el mateix Isak Andic bolcant alguns dels ensenyaments que se li atribueixen; l’empresa ha habilitat, també, una plataforma interna perquè els empleats comparteixin vivències i anècdotes relacionades amb ell, i, a més, algunes de les seves botigues més importants (passeig de Gràcia, Serrano, Oxford Street, Galleria Vittorio Emmanuele, Boulevard Haussman, la Cinquena Avinguda o l’avinguda Istiklal, a la seva Istanbul natal) vestiran aquest cap de setmana els seus aparadors amb un retrat de l’empresari i l’interior dels locals amb imatges i missatges inspiracionals seus.
Tot, resum des de la companyia, per destacar un «llegat empresarial, humà i filantròpic» que «continua inspirant el futur de Mango i la comunitat internacional de la moda».
«Aquest diumenge farà un any que ens vas deixar i encara avui ens costa assimilar que no siguis aquí», comença la carta de Toni Ruiz. «Has estat més present que mai», prossegueix, que assegura després que ha fet seu (de tots, en realitat) el somni que Andic va deixar a les seves mans. «Mango continua navegant amb fermesa cap a nous horitzons», assegura Ruiz. «El que podia haver sigut un any difícil, l’hem transformat junts en un any històric», afirma. «Malgrat un entorn reptador, estem complint punt per punt el pla [estratègic]», afegeix.
Fites de l’any
Es refereix a arribar a l’última quinzena de l’any amb un creixement a doble dígit, «molt per sobre del mercat», avança el directiu, però també a l’haver aconseguit fites importants en àrees que, segons aquesta carta, eren molt importants per a Andic. «El producte era la teva gran passió», comença Ruiz, per explicar a l’empresari mort que les últimes col·leccions han aconseguit una «gran acollida». «Somiaves tenir una botiga Mango a cada ciutat del món», revela per celebrar, a continuació, haver obert 280 locals aquest any i estar acostant-se als 3.000 punts de venda a més de 120 països.
«T’agradarà saber l’excel·lent evolució de les nostres diferents línies», continua Ruiz, per referir-se al «fantàstic posicionament de Man» (àrea de negoci que portava anys en mans del primogènit d’Isak Andic, Jonathan Andic, i que des d’aquest 2025 dirigeix JosepEstol ), a l’«èxit» de Teen i a la «consolidació» de Kids. «Hem fet també passos importants que venen a reforçar el nostre model de govern corporatiu, en línia amb el procés que tu vas visionar i vas començar fa anys», apuntala el president i conseller delegat de Mango.
Canvis directius i en el consell
Ruiz esmenta les noves incorporacions al consell de Mango (Manel Adell o Helena Helmersson) o aquests relleus en les línies de roba d’home (Josep Estol per Jonathan Andic), dona (Eva Gallego per Luis Maseres) i la divisió ‘online’ (Marlies Hersbach per Elena Carasso).
En essència, la gran ambició d’Andic des de feia temps és que els seus hereus fossin propietaris però no estiguessin involucrats en el dia a dia de la companyia, i això és el que s’ha consumat clarament aquest any, amb els seus tres fills repartint-se càrrecs en les empreses a través de les quals ell gestionava les seves propietats, i amb Jonathan sortint del comitè de direcció (tot i que no del d’administració, del qual és vicepresident). El primogènit de l’empresari més ric de Catalunya està sent investigat per la seva mort, ja que és qui l’acompanyava en l’excursió en la qual va morir i se sospita d’una relació que havia arribat a ser tensa entre tots dos.
«Estem segurs que et sentiries immensament orgullós de tots nosaltres», tanca Ruiz, després de congratular-se, també, que la nova seu de Mango estigui gairebé llesta o d’haver adoptat una IA que, tal com Andic va anticipar –diu–, ho està canviant tot. «Continuarem ferms, evolucionant i honrant el que somiem junts», afirma. «Avui mirem al futur amb confiança i continuem avançant amb la mateixa energia i amb la mateixa il·lusió, conscients que les pàgines més brillants de Mango encara estan per escriure», acaba, no sense abans esmentar, per descomptat, el mantra de vida d’Andic: «Sky is the limit!».
