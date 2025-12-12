Els preus s'apugen tres dècimes al novembre a Girona per l'alça de la roba i el calçat arran de la proximitat del Nadal
La inflació interanual es manté en el 2,5% pel descensos derivats del sector turístic
Els preus s'han apujat tres dècimes aquest novembre a les comarques gironines, arran dels encariments que han registrat la roba i el calçat, per la proximitat de la campanya de Nadal. En relació als subministres, s'han mantingut sense canvis respecte l'octubre, quan es van apujar dos punts en relació al setembre. En canvi, tot el relacionat amb el sector turístic ha fet que els preus baixin. A tall d'exemple, els allotjaments s'han tornat a abaratir d'un mes a l'altre. En concret, ho han fet un 10,2% respecte a l'octubre. Els viatges organitzats també ho han fet un 2,4%. Pel que fa a l'IPC interanual, aquest novembre s'ha mantingut pràcticament invariable i tanca el mes al 2,5%, una dècima menys amb què va fer-ho a l'octubre.
Pujada moderada dels preus a les comarques gironines aquest passat mes de novembre. Ho han fet tres dècimes respecte a l'octubre, quan ja es van apujar un 0,4% respecte al setembre. Un increment derivat, de nou, per l'alça de la roba i el calçat que s'han tornat a incrementar, en aquest cas un 4,3%. Aquesta és la principal pujada a la demarcació, segons les dades que periòdicament publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El motiu principal de l'increment s'explica per la proximitat de la campanya de Nadal i les compres anticipades que es fan per aquestes dates. Per entrar en detall, el calçat s'ha apujat un 3,4% amb relació al mes passat i la roba ho ha fet un 4,6%. Cal tenir en compte que aquests dos elements van ser els que més van apujar-se a l'octubre, en concret, un 7,2% i un 8,4% respectivament.
El que s'ha mantingut estable han estat els preus de la llum, l'aigua, el gas i altres combustibles, que es van apujar dos punts a l'octubre i que no han patit canvis aquest novembre.
Puja l'alcohol i es mantenen els aliments
Un altre aspecte dels elements que ha apujat el preu ha estat l'alcohol. En aquest cas l'increment frega els dos punts. Per contra, les despeses del dia a dia com els aliments s'han mantingut gairebé planers respecte al mes passat i amb prou feines s'han enfilat dues dècimes. Ara bé, cal tenir en compte que a l'octubre ja van registrar una pujada d'un 0,7% amb relació al setembre.
Durant aquest novembre, a les comarques gironines també s'han encarit els serveis recreatius (+2,6%), el tèxtil (+2,7%) o les despeses vinculades al mobiliari(+1,1%). La resta d'aspectes no han registrat variacions importants.
El que sí que es manté és la caiguda amb els preus que tenen a veure amb el sector turístic. Perquè els paquets turístics s'han abaratit un 2,4%, després de fer-ho un 5,5% ja a l'octubre, i els allotjaments -al seu torn- ho han fet en un 10,2%, després d'haver caigut ja el mes passat un 7,4%, per la fi de la temporada turística. L'interanual, pràcticament igual En comparació amb ara fa un any, els descensos d'alguns grups com els vinculats al turisme, compensen les alces dels altres productes i serveis. I això porta a què la taxa interanual de l'IPC es mantingui pràcticament en el mateix nivell amb què va tancar a l'octubre. Només ha caigut una dècima i s'ha situat al 2,5%.
