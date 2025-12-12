CaixaBank es mostra "atenta" a les oportunitats de mercat
"Pensem créixer més, tenim capacitats en alguns segments", assenyala el director general de negoci de l’entitat, Jaume Masana
Albert Martín
"Tot és susceptible de millora". Així va respondre Jaume Masana, director general de negoci de CaixaBank, a la primera pregunta que li va plantejar Gemma Martínez, directora adjunta d’El Periódico (diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ), durant el III Fòrum Financer de Prensa Ibérica, celebrat aquest dijous. Martínez li va preguntar sobre els reptes que té per davant CaixaBank des de la seva condició de primera entitat d’Espanya en banca de particulars. "Pensem créixer més, creiem que tenim capacitats en alguns segments", va insistir el número 3 de CaixaBank, que va assegurar que continuen "atents" a les oportunitats que pugui donar el mercat.
Masana va voler recordar que l’entitat catalana amb seu social a València és un banc "de retail" i que el negoci bancari tradicional continua sent la base dels seus resultats, juntament amb el segment de les assegurances. "Hem d’invertir a aconseguir molts clients, amb qui guanyem un petit marge". Entre els nous àmbits on hi ha possibilitat de creixement, el directiu va esmentar el del wealth management o banca privada, dirigit a uns patrimonis de més de 500.000 euros.
Valor de la xarxa d’oficines
Un dels secrets del model de CaixaBank, va exposar Masana, passa per l’aprofitament de la seva escala per poder segmentar els clients i oferir productes en funció del seu perfil. "La nostra mida i aquesta possibilitat ens estan donant bons resultats", va dir.
Respecte als mitjans per atendre aquests milions de clients, Masana va admetre que el repte passa per adaptar-se, tot i que amb un matís. "Ens agraden els clients omnicanal perquè tens més marge", va dir, en presència d’Anna Canela, consellera delegada d’Imagin, l’entitat digital i dirigida als clients joves del banc de l’estrella. Tot i això, va recordar que "els clients més digitals ho són al 99%, perquè sempre hi ha un dia que necessites alguna cosa física". En aquest sentit, el directiu va posar en valor la xarxa d’oficines de CaixaBank –la més gran de la banca espanyola amb més de 4.000 sucursals– i va voler fer un matís: "Estem creixent molt, però la nostra meta no és fer clients, sinó ser el seu banc principal". Durant la seva intervenció, i a preguntes de la directora adjunta d’EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, Masana també va respondre quin paper creu que pot jugar la intel·ligència artificial en el sector financer. Segons la seva opinió, passarà a ser "una commodity", un bé que oferirà el conjunt de la competència. Sí que va admetre que aquesta disrupció farà "més eficient" CaixaBank.
Masana va ascendir a número 3 de CaixaBank el gener de l’any 2023, amb Gonzalo Gortázar com a conseller delegat de CaixaBank i José Ignacio Goirigolzarri llavors a la presidència. El seu nomenament va servir per substituir Juan Antonio Alcaraz, que va ser durant una dècada l’influent número 3 del banc català i el responsable de la seva enorme maquinària comercial. Masana, nascut a Manresa el 1967, és llicenciat i màster en Administració d’Empreses per ESADE, amb estudis a la Luigi Bocconi de Milà i a la Universitat de Nova York. En els inicis de la seva carrera va passar pel banc d’inversió JP Morgan i per un private equity anomenat Granville Capital, però on va començar a foguejar-se va ser a Caixa Manresa a les ordres d’Adolf Todó. Al seu costat va fer el salt a Caixa Catalunya i va viure els últims anys d’una entitat que estava tocada de mort per la seva excessiva exposició al maó durant els anys de la bombolla immobiliària. El seu fitxatge per CaixaBank va arribar el 2013, quan el conseller delegat era Joan Maria Nin.
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
- Sis artistes i l'amic absent es retroben a Peralada
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral
- Detecten dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”