III Fòrum Financer de Prensa Ibérica
Xavier Ventura (Arquia): "És igual de perillós no regular els bancs, que regular en excés"
El CEO de l’entitat bancària centrada en el servei a professionals advoca per una "simplificació bancària amb sentit" per mantenir la competitivitat europea davant els EUA i preservar els interessos dels clients
Sabina Feijóo Macedo
“Si el 2007 estàvem en un extrem, ara, estem pràcticament en l’altre; per al sector financer, és igual de perillós no regular, que regular en excés”, ha dit Xavier Ventura, director executiu del banc de professionals Arquia. Això, perquè per al CEO, un dels grans reptes del sector financer europeu és la falta de proporcionalitat en la regulació, que no té en compte les necessitats de les entitats petites, davant les dels grans bancs. “I això genera desequilibris i frena la competitivitat”, ha conclòs.
La seva intervenció ha tingut lloc en un diàleg moderat per Juan Carlos Lozano, periodista econòmic d’actius, en el marc de la jornada Les noves formes de competència de la banca, el III Fòrum Financer de Prensa Ibérica. Significa això que la banca petita es posiciona en contra de la regulació? Segons el CEO, una adaptació normativa més proporcional permetria a bancs mitjans o especialitzats “tenir un avantatge competitiu real davant la gran banca europea” i, alhora, fomentar innovació. Reconeix que els recents processos de reforma regulatòria a Europa estan avançant, tot i que “encara queda camí per simplificar alguns aspectes que dificulten l’activitat”.
Oportunitats derivades de la simplificació
D’aquesta simplificació, un banc petit i especialitzat com ho és Arquia, que compta amb un total de 110.000 clients –farmacèutics i advocats sobretot–, després de tancar el 2024 amb un augment del 80% en la captació d’usuaris, considera que una reducció de la càrrega burocràtica permetria facilitar el creixement, “tant en volum de negoci com en formació de l’equip”, i reforçar el vincle amb la comunitat de clients i professionals. “L’impacte positiu és segur”, assegura.
Arquia es troba immersa en un full de ruta de creixement (2023-2026), pel qual creixen a doble dígit, per sobre de la mitjana del sector. Així, el CEO destaca que Arquia ha anat ampliant capacitats professionals en àrees clau, especialment després de l’adquisició d’un despatx d’advocats fa uns anys. Actualment, compten amb entre 35 i 100 professionals jurídics, depenent de l’àrea, cosa que els permet oferir un servei més complet.
“Som un banc de nínxol, atenem necessitats específiques i hem de ser capaços d’oferir serveis molt pròxims i adaptats”, esmenta Ventura. Aquesta, doncs, “és la clau per obtenir més rendibilitat”.
Respecte a la capitalització, reconeix que “la casa té recursos”, però adverteix que això no significa que s’hagin d’obrir a volums massa amplis o canviar el seu model: “No volem convertir-nos en una cosa que no som. El nostre creixement serà gradual i controlat”. En aquest sentit, insisteix que l’entitat sí que té capacitat de continuar creixent, però dins dels límits que marca la seva estratègia.
Sota el títol Les noves formes de competència de la banca, el III Fòrum Financer de Prensa Ibérica ha tingut lloc aquest dijous, al Palau de Congressos de Catalunya, organitzat per El Periódico i el vertical econòmic del grup, actius, amb el recolzament de la consultora Grant Thornton i el patrocini de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor i Trade Republic.
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
- Reoberta la circulació a la Rambla de Figueres un cop controlat l'incendi
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes