III Fòrum Financer de Prensa Ibérica
Aitor Moll: "La banca ha d’estar vigilant davant qualsevol risc que pugui sorgir"
El president de Grant Thornton Espanya, Ramón Galcerán, remarca que el sector financer "ja no parla de digitalització", sinó que ara es tracta d'"escalar" i "governar" la intel·ligència artificial
Pablo Gallén
La irrupció de nous actors financers, la pressió regulatòria i el salt de la intel·ligència artificial (IA) estan redefinint a gran velocitat el mapa de la banca a Espanya i a Europa. Així ho han remarcat aquest dijous Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, i Ramón Galcerán, president de Grant Thornton, durant la inauguració del III Fòrum Financer de Prensa Ibérica. Moll ha dit una reflexió sobre la taula per arrencar els diàlegs posteriors, "Hi ha riscos amagats en el sistema que hem d’abordar? Estar vigilants davant el risc és clau", va afirmar.
La trobada va reunir aquest dijous a Barcelona destacats representants del sector en el III Fòrum Financer de Prensa Ibérica, organitzat per El Periódico i el vertical econòmic del grup, Actius, amb el suport de la consultora Grant Thornton i el patrocini de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor i Trade Republic. Sota el títol de ‘Les noves formes de competència de la banca’, la cita es va consolidar com un espai de debat de referència per a la indústria financera.
Moll va destacar que el fòrum se celebra "en un context macroeconòmic favorable i de consolidació dels tipus d’interès", però en una Europa que afronta "desafiaments significatius", des de la incertesa geopolítica fins a un creixement econòmic "positiu, però moderat". En aquest escenari, la consolidació del sector financer, la capacitat per competir a escala global i el paper dels nous actors se situen en el centre del debat.
Un dels eixos de la jornada va ser precisament la consolidació bancària i com pot determinar la força competitiva de les entitats davant bancs d’altres geografies. La disjuntiva entre guanyar mida o continuar sent jugadors independents, però sòlids, es planteja com una qüestió estratègica clau per al futur del sistema financer europeu i espanyol.
Competència digital creixent
Galcerán va posar el focus en la transformació del mercat amb la irrupció de fintech i neobancs, que "estan actuant com un accelerador del canvi". Aquests nous competidors, amb estructures més lleugeres i models plenament digitals, han guanyat terreny en àmbits com els mitjans de pagament i estan forçant la banca tradicional a simplificar processos, millorar l’experiència de client i replantejar els seus models de negoci.
A aquest fenomen s’hi suma el creixement d’institucions financeres no bancàries i de nous actius digitals, que obliguen a repensar l’estabilitat del sistema. "No podem passar per alt la possibilitat de noves regulacions que poden ser tant un desafiament com una oportunitat per redefinir el marc en el qual operem", va subratllar en la inauguració, apel·lant a avançar cap a una regulació més proporcionada que mantingui l’estabilitat sense llastar la competitivitat.
En paral·lel, els ponents van reivindicar el paper de la banca local, el gran avantatge de la qual continua sent la proximitat i el coneixement del territori. El seu repte, van coincidir, passa per mantenir aquesta proposta de valor mentre avança en l’automatització i s’adapta a un client cada vegada més digital. "L’equilibri entre proximitat i eficiència tecnològica serà determinant per a la seva sostenibilitat en els pròxims anys", va apuntar el president de Grant Thornton Espanya.
IA per escalar-la
La tecnologia i, en particular, la intel·ligència artificial es van situar com el gran motor de canvi. "Avui ja no parlem només de digitalització, sinó d’intel·ligència artificial (IA) integrada transversalment en les operacions bancàries. La qüestió ja no és si integrar la IA, sinó com escalar-la, com governar els models i com garantir la qualitat de les dades", va remarcar. Les anàlisis que maneja el sector apunten que la banca que lideri aquesta etapa serà la que aconsegueixi combinar innovació, resiliència operativa i una sòlida governança.
Les conseqüències d’aquesta transformació arriben de ple al teixit empresarial espanyol. Espanya afronta aquesta fase amb companyies "més sanejades" i un sistema financer "més sòlid i rendible" que en el passat, cosa que obre oportunitats per a noves formes de col·laboració banca-empresa: solucions basades en dades, finançament sostenible, titulització d’actius o accés a mercats privats.
Moll i Galcerán van coincidir que tot aquest procés té un denominador comú: el lideratge. Un lideratge capaç de combinar "estabilitat per operar en un entorn incert, innovació per competir en un mercat on la tecnologia ja és l’estructura del negoci i confiança, que continua sent l’actiu més valuós de qualsevol entitat".
