Pesta porcina
Les granges perden en una setmana fins a 30 euros per porc a causa del virus
Els ramaders demanen traslladar la caiguda de preus al client per no frenar el consum
Els animals d’engreix no poden esperar quan arriben al pes per ser comercialitzats
María Jesús Ibáñez
Menys d’una setmana han trigat els ramaders espanyols a notar els efectes de la baixada de preus en origen acordada per mirar de mitigar l’impacte comercial de la pesta porcina africana (PPA). Els criadors que dimarts van treure de les granges el seu bestiar d’engreix es van trobar que se’ls està pagant per cada animal entre 24 i 30 euros menys del que cobraven fa uns dies, va explicar el responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. La rebaixa, que fluctua en funció del pes de cada exemplar, és fruit de la decisió adoptada dijous passat per la Llotja de Mercolleida, que és el mercat que fixa el preu de referència al sector i que en la seva última sessió va decidir aplicar una reducció de 0,20 euros per quilo de carn de porc, per "donar oxigen als escorxadors".
"El problema és que, com durant uns dies es van paralitzar les exportacions, que ara, afortunadament, s’estan reactivant, es va formar com una espècie d’embut entre l’activitat de les granges i la de la indústria", va detallar Saltiveri, que és propietari també d’una explotació a Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell). Aquest embut es va produir perquè els animals d’engreix no poden esperar quan arriben al pes per ser comercialitzats, mentre que els escorxadors van alentir els sacrificis davant la incertesa que va suposar el tancament de fronteres per part de països tercers al porcí espanyol.
"Si es té en compte que el sector sacrifica un milió de porcs cada setmana, això suma 24 milions d’euros de pèrdues setmanals en aquests moments, que ara mateix ningú s’ha compromès a compensar", va dir el responsable d’Unió de Pagesos.
No hi ha cap cas
La conclusió de moment, va lamentar el director de l’Associació Nacional de Productors de Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, és que tot i que no hi ha cap cas de pesta porcina africana a la cabana de porcs espanyola, el focus detectat a Catalunya ja està tenint impacte en els preus en origen. "Els productors de porcí són els grans damnificats d’aquesta crisi, malgrat que nosaltres mantenim sanes als nostres caps de bestiar i el brot se circumscriu, per ara, sol a animals silvestres", va remarcar Higuera, que va participar a Valladolid a la constitució del Comitè Tècnic d’Experts per a la prevenció, vigilància, control i comunicació de la Pesta Porcina Africana (PPA) de Castella i Lleó.
El director d’Anprogapor va afirmar que aquesta situació de preus posa el ramader en dificultats, per la qual cosa cal aconseguir que "la cadena sigui prou flexible perquè es pugui traslladar al consumidor". Es tracta segons el seu parer d’una situació que és "impossible de mantenir a mitjà i llarg termini", que requereix una estreta relació amb les administracions, ja que si es continua amb aquesta caiguda el que farà el ramader és reduir la cabana per tenir menys pèrdues.
I aquesta reducció de cabana és més difícil després de recuperar, com s’ha vist als països de la UE afectats per la pesta porcina africana, en els quals aquesta baixada de preus al final va acompanyada d’una reducció de la producció i a mitjà termini d’un increment dels preus, per un dèficit d’oferta, va analitzar Higuera. "Per a nosaltres és molt important aquest suport als ramaders en aquesta primera fase perquè no hagin de reduir producció i de poder estabilitzar tant l’oferta i la demanda", va demandar.
També la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders va insistir en la necessitat d’establir un protocol en el qual prioritzin les mesures de bioseguretat en les explotacions i la protecció d’aquestes, ja que "són els productors i els seus animals els més afectats".
