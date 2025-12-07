Experts catalans, espanyols i europeus rastrejaran la possible fuga de la pesta porcina des d’un laboratori

Pesta porcina
Gabriel Ubieto
L’auditoria encarregada per la Generalitat de Catalunya per aclarir l’origen del brot de pesta porcina africana la portarà a terme un equip mixt d’experts catalans, de la resta d’Espanya i de la Unió Europea. Així ho ha anunciat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en una compareixença aquest diumenge des de Lleida. L’Executiu català diversifica així la comissió encarregada de determinar si el virus que s’ha disseminat per Collserola i ja ha matat 13 senglars es va escapar d’un laboratori, tal com estudia l’últim informe del Ministeri d’Agricultura. Catalunya compleix aquest diumenge el seu novè dia de crisi sanitària sense registrar nous positius. Des de fa tres jornades que oficialment no se sumen nous casos.
El president de la Generalitat, Salvador Illa,va anunciar aquest dissabte una auditoria per determinar l’origen del virus, que genèticament difereix de la pesta porcina africana que pateixen actualment altres països d’Europa. Això obre la porta que el virus no arribés a través d’un entrepà contaminat, com inicialment es va pensar, sinó que pogués escapar-se, per negligència o causa encara per determinar, d’un laboratori. A Catalunya, l’únic gran laboratori que investiga aquesta malaltia és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), ubicat a pocs metres d’on es van localitzar els primers senglars infectats.
Des de la Generalitat insisteixen que actualment cap de les dues hipòtesis oficials –la de l’entrepà i la del laboratori– estan ni confirmades, ni desmentides i demana paciència per aclarir els fets. Aquesta missió recaurà en el director de l’IRTA-CReSA, el mateix centre d’on s’ha pogut escapar la malaltia. Però no només. El Govern crearà una comissió d’experts multidisciplinària, amb noms que donarà a conèixer a principis d’aquesta setmana vinent. «Tindrem els millors experts de Catalunya, d’Espanya i algun europeu», ha afirmat Ordeig.
El CReSA no serà jutge ni formarà part d’una investigació que pretén identificar el possible origen del virus i també millorar els protocols de bioseguretat de les instal·lacions. «L’auditoria haurà de definir quins centres s’hauran d’analitzar i per què», ha explicat el conseller, que també ha volgut tancar files amb els tècnics del laboratori. «Vull fer una defensa dels nostres centres d’investigació i investigadors», ha afirmat.
Corea del Sud torna a comprar porc
El conseller d’Agricultura ha anunciat públicament que Corea del Sud tornarà a comprar porc català, després de detectar-se el primer positiu de pesta porcina tots els mercats a part de la Unió Europea, per protocol, es van tancar. Els coreans –el cinquè país a què més s’exporta– tornaran a comprar porc, tot i que aïllant el que provingui de granges a 20 quilòmetres de la zona zero de contagi, i això desbloqueja gairebé 100 milions d’euros anuals en exportacions.
Ordeig ha celebrat la decisió diplomàtica com una «gran notícia» i ha informat que també s’està renegociant amb les Filipines i el Japó per reobrir els esmentats mercats. Aquest últim és especialment rellevant, ja que mou uns 300 milions d’euros anuals. «Esperem que durant els pròxims dies tinguem bones notícies en aquest sentit», ha declarat Ordeig. La Xina, que a part de la UE és el principal comprador de porc català, ja va anunciar fa uns dies que en tornaria a comprar, però només animals criats a Lleida, Girona i Tarragona.
El conseller ha destacat que no s’han registrat nous positius en senglars i que el virus continua sense haver arribat a cap granja. És per això que considera que «els objectius principals s’han aconseguit», ja que el virus està contingut i aïllat al perímetre de 20 quilòmetres des de la zona zero, tal com va recomanar la UE. No obstant, també ha asseverat que «tenim molta feina per fer, que ningú es relaxi».
El responsable d’Agricultura ha animat els catalans a menjar porc, ja que el consum»,és segur«pequè ni la malaltia passa dels animals a les persones, ni s’ha registrat cap positiu a les granges que pogués contaminar els productes que arriben a la taula dels veïns. Ordeig també ha reclamat que la col·laboració ciutadana prossegueixi, per a així ajudar les autoritats a localitzar potencials nous infectats. Fins ara el servei d’emergències 112 ha rebut unes1.400 trucades de gent que ha trucat en relació amb la PPA.
