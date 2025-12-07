Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Ordeig diu que no hi ha nous positius fora del radi inicial i que es mantenen els 13 confirmats del centenar analitzat

Demana "temps" per investigar i garanteix que l'auditoria en bioseguretat inclourà els "màxims especialistes"

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, durant una compareixença a Lleida

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, durant una compareixença a Lleida / ACN

ACN

Lleida

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest diumenge que no hi ha "cap nou positiu" de pesta porcina Africana (PPA) fora del radi inicial i que es mantenen els 13 casos confirmats del centenar analitzat, dins del perímetre de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès. Així ho ha assegurat en una atenció als mitjans des de la seu del departament a Lleida. Ordeig ha defensat que s'ha assolit l'objectiu principal que era la contenció del brot. A més, ha demanat "temps" per investigar i ha garantit que l'auditoria de l'IRTA de les instal·lacions que utilitzen el virus dins del radi de 20 quilòmetres comptarà amb els "màxims especialistes" en bioseguretat en l'àmbit català, espanyol i europeu.

