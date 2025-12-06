L'expert de Figueres, Bruno Pérez Juncà, avisa : "Ara mateix, amb la IA, tothom pot ser un ciberdelinqüent"
J. G.
Quines són les ciberestafes més freqüents durant aquesta època de l’any de grans compres per internet?
Primer de tot, el principal problema és que la gent compra per impuls, clicant en anuncis que surten en xarxes socials de confiança com Instagram o Facebook sense mirar qui hi ha darrere del possible proveïdor, sense comprovar-ne la reputació. En aquestes dates, les estafes estan relacionades amb els productes estrella, els grans descomptes, la immediatesa... Tots sabem el preu de les coses, no hi pot haver una cosa rebaixada en un 80% o 70%, però de vegades creus la ganga i hi caus.
Com pot un comprovar la reputació d’un lloc web?
Hi ha una manera molt ràpida de fer-ho que és consultar el domini de la pàgina web en qüestió en un portal que es diu Whois, en què pots saber la data de creació del domini entre més informació. Si veus una pàgina web creada fa 15 dies o un mes i suposadament és una marca prestigiosa de sabatilles o roba, desconfia’n. Una altra cosa que has de fer és contactar amb el proveïdor. Si té correu electrònic, envia-li una consulta, tot i que sigui una estupidesa, perquè si no la contesta és que darrere no hi ha ningú. Desconfia també dels proveïdors que van amb un gmail o un protonmail, una empresa seriosa té el seu domini, el seu servidor i té una reputació. El sistema de pagament també és molt important.
La clau és ser desconfiat.
En ciberseguretat, la màxima és confiança zero. ¿Per què? Perquè tot és falsable. Qualsevol pot agafar els articles d’un altre, crear un comerç electrònic i enganyar-te. Abans de comprar has de verificar moltes coses. Però estem acostumats a la immediatesa. Tu entres a Amazon i tens una confiança molt bèstia amb el comerç electrònic, és molt fàcil i ràpid. Però has de vigilar perquè els estafadors justament juguen amb aquesta immediatesa, amb aquesta idea que ho pots aconseguir ràpid.
Utilitzen l’enginyeria social.
Totalment, juguen amb això en aquestes ofertes exclusives. A més, hi ha un tema que s’explica molt malament. Està molt estès que, si la pàgina és https és segura, perquè el protocol de comunicacions ho és. Però això no vol dir que darrere no hi pugui haver una estafa. S’ha de comprovar.
Hi ha perfils concrets de persones més propenses a caure en estafes?
Sí i no. Hi ha una estadística molt bèstia que diu que qui cau més en estafes és la gent jove. Estan molt acostumats a comprar en línia perquè és molt ràpid, i hi cauen moltíssim. És dels sectors que més cau. La gent gran, també, per descomptat, per un tema de desconeixement i ignorància, però és cert que són molt prudents i això juga al seu favor. El coneixement que tenen uns no el tenen els altres, i la prudència que tenen uns no la tenen els altres.
Com veu el futur de les estafes informàtiques amb la intel·ligència artificial (IA)?
Complicat. Ara mateix, amb la IA, tothom pot ser un ciberdelinqüent. Abans, l’estafador tardava molt temps, però ara amb poques hores creen una pàgina clonada i t’estafen. També fins ara hi havia persones que estafaven fent un teòric servei tècnic o comercial, ara hi haurà IA que serà darrere de trucades fraudulentes.
Quines eines ens permeten estar més protegits?
El que cal tenir sempre al dia són les actualitzacions del telèfon i l’ordinador. I no només el sistema operatiu, també les aplicacions han d’estar sempre actualitzades. Segon, cal posar-se un antivirus. És com el cinturó de seguretat, sí que serveix i cal posar-se’l. Després, ¿què et salvarà d’una estafa? El sentit comú. O sigui, frenar la immediatesa i no ser compulsiu. També és important la diversificació del risc, no pots tenir tots els diners en un sol compte bancari. Hi ha bancs que ofereixen cibertargetes de prepagament per comprar per internet, per exemple.
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Aquests són els 6 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
- Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments
- VÍDEO | El ball de Dalí i Bardalet que ha sorprès a tothom
- Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”
- El personal del Consell Comarcal de l’Alt surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
- Defuncions del 5 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
- Junts: entre Pedro Sánchez i Aliança Catalana