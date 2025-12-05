Pesta porcina
Les pimes del sector porcí preveuen mesos de pèrdues
La històrica caiguda dels preus de la carn situa la cotització en 1,10 euros per quilo, el nivell més baix dels últims quatre anys
Sabina Feijóo Macedo
El sector porcí català viu una de les setmanes més convulses des que es va introduir l’euro en les cotitzacions de mercat. La pesta porcina africana, que va irrompre de forma "sobtada" i "inesperada" als voltants de Cerdanyola (Vallès Occidental) cinc dies enrere, va obligar les Juntes de Preus de Porcino de Mercolleida a reunir-se de forma extraordinària dilluns passat 1 de desembre per avaluar el nou escenari, ja que en l’anterior sessió, que es va celebrar el dijous 27 de novembre, no hi havia cap cas confirmat.
El resultat va ser una caiguda rècord que situa la cotització en 1,10 euros/kg, el nivell més baix dels últims quatre anys. No es produeix una baixada tan àmplia des de 1997 (en pessetes), amb l’epidèmia europea llavors de pesta porcina clàssica (PPC).
Per entendre com es tradueixen en "l’economia real" aquestes variacions borsàries, Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, va atendre dimecres a EL PERIÓDICO, i va explicar que cada cèntim que puja o baixa en les cotitzacions de Mercolleida equivalen a entre 1 i 1,2 milions d’euros a tot Espanya. Tenint en compte que Catalunya representa més del 40% de la producció nacional, "parlem d’un impacte econòmic d’entre 400.000 i 480.000 euros per cada cèntim sol a Catalunya", diu. Amb una caiguda de 10 cèntims, l’impacte ronda els 12 milions d’euros a Espanya i prop de 5 milions a Catalunya.
Per a les pimes, amb uns costos de producció situats en 1,37 €/kg (segons dades disponibles a juny del 2025) el balanç ja és de pèrdues. "Ara mateix, les petites i mitjanes empreses del sector porcí estan en números vermells" afirma Xavier Sarri, economista a EBS Consultoria. Es tracta d’una petita consultora situada a Tàrrega (Urgell) que des de fa més de 20 anys brinda suport fiscal i comptable a pimes del sector agrari. "El repte és veure com encaixaran aquestes pèrdues, i el temps que es mantindran a la baixa aquests preus" explica.
L’impacte s’emmarca en un context en el qual el sector porta diversos mesos de caigudes en els preus.
- El personal del Consell Comarcal de l’Alt surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
- Narcís Bardalet, forense: “Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes”
- L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
- Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”
- Educació aprova l'allargament del conveni per a la construcció de l'Escola Carme Guasch de Figueres
- Aquests són els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà que tenen els sous més baixos