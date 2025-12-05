Crisi sanitària
El Govern sospita que el brot de pesta porcina podria haver sortit d’un laboratori
El Ministeri d’Agricultura afirma que no exclou "que el seu origen pugui estar en una instal·lació de confinament biològic"
Gabriel Ubieto
El Ministeri d’Agricultura està estudiant si el brot de pesta porcina africana que ha contagiat diversos senglars a Collserola podria haver sortit d’un laboratori. La hipòtesi inicial era que el virus va començar a distribuir-se per un entrepà tirat per algun transeünt i que després va ser devorat per un animal. I ara els tècnics del Ministeri afegeixen la possibilitat que "el seu origen pugui estar en una instal·lació de confinament biològic", segons ha manifestat mitjançant un comunicat. A Bellaterra, a prop de la zona zero de contagis, hi ha el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratori de referència en salut animal ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La Guàrdia Civil, d’una banda, i els Mossos d’Esquadra, de l’altra, ja han iniciat investigacions per poder aclarir els fets. "Prudència i calma, l’informe no és concloent, deixem treballar els científics i els tècnics", ha reclamat el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, aquest divendres en roda de premsa. "Arribarem fins al final per aclarir l’origen del virus", ha promès.
Els tècnics del laboratori de Valdeolmos (Madrid) han conclòs un primer estudi sobre la composició del virus i han identificat que aquest és diferent del que actualment circula per la UE –hi ha una desena de països afectats per la PPA–. És a dir, el brot català podria pertànyer a un altre grup genètic i és "molt similar" al grup que va circular a Geòrgia el 2007. "Tots els virus circulants en l’actualitat als Estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no al nou grup genètic 29 al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona –molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007–", diu el comunicat del Ministeri.
El nou informe que els tècnics han remès al ministeri convida a no descartar la hipòtesi de l’entrepà com a origen del focus, però obre una segona via d’investigació. "De l’informe es dedueix que hi ha la possibilitat que l’origen del virus no estigui en animals o productes d’origen animal provinents d’algun dels països on actualment és present la infecció", afirma Agricultura. I afegeix: "El seu origen pot estar en una instal·lació de confinament biològic".
"Necessitem temps", ha reclamat Ordeig. "Continuarem treballant amb criteris de transparència i informació al minut", s’ha compromès. La crisi sanitària compleix set dies i fins ara s’han detectat un total de 13 senglars morts per pesta porcina. En les últimes 24 hores no s’han notificat més positius.
