Marga Manucharyan, de l’Escola Superior d’Hostaleria Vedruna Pro, guanya el concurs gastronòmic “Transgourmet Joves Xefs”
Els Hermanos Torres, imatge del canal Horeca de Transgourmet, van ser jurat del certamen i van lliurar els reconeixements als 5 premiats.
Transgourmet
Transgourmet Ibèrica va celebrar aquest dimecres la gran final de la primera edició de “Transgourmet Joves Xefs”, el concurs gastronòmic destinat a premiar i visibilitzar el talent dels estudiants de les escoles d’hostaleria. Catalunya ha estat el punt de partida d’aquesta iniciativa, que aspira a créixer i arribar a centres formatius de tot Espanya.
Marga Manucharyan, alumna de Vedruna Pro, Escola Superior d’Hostaleria, de Barcelona, es va proclamar vencedora després d’una jornada d’alta exigència culinària al Mirador Petit del Castell de Peralada amb una “Escudella i carn d’olla”, plat tradicional de la gastronomia catalana.
Aquesta proposta, composta per un caldo acompanyat de carn i verdures, va sorprendre per la seva acurada elaboració, intensitat dels seus sabors i la combinació equilibrada entre ingredients, i es va imposar entre les cinc finalistes. Els participants van disposar de dues hores per preparar en directe les seves creacions, en una final molt intensa on cada xef va presentar una reinterpretació personal d’un plat tradicional.
El jurat el formaven els prestigiosos Hermanos Torres, Sergio i Javier —imatge del canal Horeca de Transgourmet i amb 3 estrelles Michelin—, i Javier Martínez, xef del Restaurant Castell Perelada, també amb estrella Michelin. Per escollir el guanyador, van avaluar aspectes com el sabor, la presentació, la tècnica, la reinvenció de la tradició, l’aprofitament del producte i l’organització a la cuina.
Els Hermanos Torres van destacar que “feia temps que no presenciàvem un nivell tan elevat, i en aquesta ocasió liderat per dones, a més. Els plats i els sabors ens han sorprès molt, i veure una generació amb tant talent ens convida a mirar el futur de la gastronomia amb optimisme”.
Per la seva banda, Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibèrica, va expressar el seu orgull per liderar un concurs dedicat a les joves promeses de la cuina. “Aquest sector necessita passió, i avui hem vist plats que són el resultat d’un somni complert. El nostre compromís és acompanyar les noves generacions perquè puguin continuar creixent”.
Marga Manucharyan, guanyadora d’aquesta edició, va rebre un trofeu i gaudirà d’una estada exclusiva a les cuines dels Hermanos Torres, on treballarà amb el seu equip i viurà una experiència formativa única, aprenent dels seus processos, filosofia i exigència creativa.
Tots els finalistes van obtenir reconeixements, juntament amb els seus tutors i les escoles participants per la seva destacada tasca formativa:
2a Ona Sendra. Ravioli de tardor (Escola d’Hostaleria i Turisme de Barcelona).
3a Inés Martino. Botifarra de mar amb carxofes (Institut de Gastronomia de Barcelona).
4t Albert Pérez. Romescada de mar i muntanya del territori (Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils).
5a Marta Rueda. Caneló de mar i muntanya (Escola d’Hostaleria d’Osona).
Un concurs per impulsar el talent jove a l’hostaleria
La primera edició de “Transgourmet Joves Xefs” va començar el setembre passat, amb l’obertura de les inscripcions per a les escoles d’hostaleria de Catalunya. Cada centre va presentar un estudiant amb el seu tutor i tutora, enviant una recepta original acompanyada d’una fotografia.
D’entre totes les candidatures, el jurat va seleccionar els 10 semifinalistes, que van visitar un centre Gros Mercat per abastir-se dels productes necessaris per a la preparació del plat i demostrar la seva habilitat en directe al Gastronòmic Fòrum Barcelona. Només cinc van aconseguir accedir a la gran final que es va celebrar ahir a Peralada.
Amb aquest certamen, Transgourmet reafirma el seu compromís amb la formació, el talent jove i l’impuls de la gastronomia com a motor cultural i professional, amb l’objectiu d’expandir el concurs en futures edicions a escoles d’hostaleria de tot Espanya.
