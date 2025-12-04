Economia
Els càmpings gironins contractaran en origen uns 200 treballadors de l'Amèrica Llatina per fer la temporada
Els empresaris asseguren que el sector no pot créixer per la manca de professionals
Aleix Freixas
El sector del càmping tancarà un 2025 d'"èxit" segons explica el president de l'associació d'empresaris. Miquel Gotanegra ha explicat que per primera vegada han superat el milió de pernoctacions i això suposa un increment del 18,8% en comparació amb l'any passat però gairebé un 70% més de les pernoctacions que hi havia ara fa deu anys als càmpings gironins.
Això implica que cada vegada hi hagi més establiments que aposta per obrir més mesos a l'any, en comptes de fer-ho estrictament els tres mesos de temporada alta. Miquel Gotanegra, però, contraposa aquesta situació amb la manca de treballadors que pateix el sector. Una mancança que, en part, prové d'aquest allargament de la temporada. "El gran gruix de treballadors són estudiants i només pots comptar-hi de juliol a principis de setembre", detalla el president de l'associació de càmpings.
Contractació en origen
Per tant, els càmpings necessiten una plantilla "més estable" i per això han decidit "fer un salt al buit" i apostar per la contractació en origen. Això vol dir que l'associació s'encarregarà de captar treballadors a països de l'Amèrica Llatina, portar-los a Girona, formar-los i incorporar-los a la plantilla. Una vegada acabi la temporada, els retornaran al país d'origen.
El president de l'entitat ha assegurat que "no és res diferent del que ja facin altres sectors econòmics", com ara en la collita de fruita. En aquest cas, però, especifica que la formació és "molt més tècnica" perquè en el cas de personal de neteja hi ha una sèrie de formació de productes químics o de digitalització que hauran de dominar abans de començar a treballar.
Miquel Gotanegra ha garantit que aquesta campanya de captació en origen anirà en paral·lel amb les campanyes que es feien a escala local. De moment, aquesta temporada preveuen portar entre 200 i 250 persones de països que encara no estan del tot definits, però podrien ser Xile, Hondures i Perú. "No podem portar dos avions plens de gent perquè no estem preparats", ha apuntat el portaveu dels càmpings gironins.
De fet, els empresaris del sector asseguren que aquesta serà una primera prova i que en funció de l'èxit l'any següent acabaran de modular la campanya. "Serà una contractació progressiva", ha afegit Gotanegra.
Aposta de les administracions
Miquel Gotanegra ha demanat que les administracions "es creguin" aquesta desestacionalització que estan aplicant els empresaris. Per això considera que cal "seguir netejant les platges" i també aposta per mantenir el servei de socorrisme més temps. "Veure la platja com un espai només d'estiu és un estigma", afegeix Miquel Gotanegra. De fet, assegura que hi ha molts turistes que aprofiten l'hivern per "estirar-se a la sorra a llegir" i gaudir del paisatge o caminar pels camins de ronda.
En aquest sentit, Miquel Gotanegra veu una oportunitat d'ampliar tots aquests serveis amb la reformulació de l'impost turístic que estan treballant amb el Govern. El president de l'associació ha detallat que estan negociant com es modifica la taxa turística conjuntament per tal d'aconseguir una solució beneficiosa per les dues parts.
En paral·lel, l'entitat dels càmpings gironins també treballa amb les administracions per aconseguir finançament públic per estendre el projecte SmartCamp. Aquest estiu s'ha tancat la prova pilot del projecte de digitalització i sostenibilitat que ha liderat l'associació. Ara treballen en un "cofinançament" amb les administracions perquè consideren que les solucions tecnològiques permeten complir alguns dels objectius que tenen les administracions i al mateix temps donar un valor afegit als negocis del càmping.
Actualment, l'associació treballa per informar els clients de quan s'acosta una tempesta, de l'aforament en temps real a la piscina o de la temperatura que té l'aigua, entre d'altres.
