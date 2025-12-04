L’evolució del brot
La UE amplia a 91 municipis la zona infectada de pesta porcina però deixa fora la comarca d’Osona
La Comissió Europea insta a aplicar mesures urgents de control fins al febrer del 2026 per evitar la propagació del virus
Jose Rico
La Comissió Europea ha ampliat fins a 91 municipis el perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana a Catalunya, que la Generalitat havia establert en 72 poblacions. Brussel·les ha publicat aquest dijous la llista de localitats on s’hauran d’aplicar «mesures d’emergència provisionals» per contenir la malaltia (que no pot contagiar humans) fins al 28 de febrer del 2026 i destaca que, entre les quals, no apareix Osona, la comarca que concentra el nombre més gran de granges a Catalunya i, per tant, és el principal pol de producció i exportació de carn de porc.
En concret, la UE ha delimitat la zona afectada per l’aparició de la pesta porcina africana vuit comarques de la província de Barcelona, que inclouen 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l’Alt Penedès, 2 de l’Anoia i 2 del Bages. Espanya establirà de forma immediata una zona infectada de la pesta porcina africana que inclourà, com a mínim, aquestes àrees fins al febrer del 2026.
La Comissió ha destacat la importància d’aplicar al més aviat possible les mesures urgents de control per evitar la propagació del virus, a l’espera del dictamen del Comitè Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos, que revisarà la decisió en la seva pròxima reunió. Quan es confirma un brot d’aquesta malaltia, les normes europees preveuen l’establiment d’una zona infectada i la prohibició dels desplaçaments d’animals silvestres d’espècies de la llista i productes d’origen animal obtinguts d’ells.
Les restriccions també inclouen la prohibició dels desplaçaments de partides de porcins en captivitat i els seus productes des de les àrees afectades cap a altres estats de la UE i països tercers. Espanya va informar la Comissió de la situació actual al seu territori després de la confirmació d’un brot de pesta porcina africana en dos senglars a la província de Barcelona el 28 de novembre, en una àrea anteriorment lliure de la malaltia.
Llista de municipis infectats
Per comarques, els 91 municipis assenyalats per la UE són els següents:
Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
Vallès Oriental: Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.
Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans i la Palma de Cervelló.
Barcelonès: Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet.
Maresme: Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt.
Alt Penedès: Gelida i Sant Llorenç d’Hortons.
Anoia: Els Hostalets de Pierola i Masquefa.
Bages: Castellbell i el Vilar i Mura.
