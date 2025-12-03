Emprenedoria tecnològica
La nova generació de ‘startups’ espanyoles: Intel·ligència Artificial i computació en un entorn de finançament desafiant
Un estudi de l’IESE i CaixaBank DayOne identifica el perfil de les noves empreses emergents, cada cop més orientades cap a la sostenibilitat i a models de negoci escalables.
Gravity Wave o com crear una empresa que retira els plàstics del mar i els converteix en nous productes.
Jordi Grifol
La nova generació de ‘startups’ tecnològiques espanyoles, dinàmica i cada vegada més especialitzada en un entorn de finançament desafiant, aposta per la intel·ligència artificial i la computació. Així es desprèn de l’informe elaborat per l’IESE i CaixaBank DayOne, a partir de l’anàlisi de 960 empreses de base tecnològica amb alt potencial de creixement i creades en els darrers quatre anys.
La inversió en IA generativa al mercat global ha acumulat més de 20.700 milions de dòlars en venture capital durant l’últim any. Un auge que l’ecosistema innovador espanyol no ha passat per alt: el 74% de les ‘startups’ analitzades a l’informe se centren en tecnologies d’intel·ligència artificial i automatització (37%) i computació i digitalització (37%). El 2023-24, la IA representava el 15%. “Això també fa que cada vegada sigui més difícil o calgui estar més preparat per poder identificar una tecnologia amb IA que sigui realment diferencial”, assenyala la directora de CaixaBank DayOne, Gemma Beltrán. Els mateixos emprenedors perceben la innovació com un factor clau de diferenciació per poder competir al mercat.
Un ecosistema que també destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat i una orientació cap a models de negoci escalables i responsables. "Són perfils diferents, amb una cultura i una manera de treballar diferent, que normalment no vénen de sagues familiars empresarials i que tampoc vénen amb una formació financera o de direcció. Molts vénen de la investigació o la tecnologia", explica Beltrán. Aquestes singularitats van impulsar el 2017 el naixement de DayOne, el servei de banca de CaixaBank especialitzat per recolzar i acompanyar empreses joves i de ràpid creixement amb abast global. A través de DayOne, CaixaBank organitza, en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, a través d'Enisa, els Premis EmprendeXXI, una convocatòria de referència per identificar les startups amb més projecció a Espanya i Portugal.
El repte del finançament
Malgrat el dinamisme de l’ecosistema i l’avenç en especialització tecnològica, l’accés a finançament continua sent un dels principals reptes per a les ‘startups’ avui dia. Les empreses emergents espanyoles van aixecar 3.900 milions d’euros en venture capital entre el 2024 i el primer semestre del 2025, convertint Espanya en el sisè mercat europeu, segons l’informe Spain Ecosystem Report d’Enisa. Les ‘startups’ de la darrera edició dels Premis EmprendeXXI van obtenir un finançament total de 468 milions d’euros, amb una mitjana de 493.000 euros per empresa, un 14% menys que el 2024. Una caiguda que s’explica, en part, per la joventut de les empreses (més del 50% té menys d’un any), però també per un entorn inversor més selectiu i una caiguda de la inversió a escala global. “El repte més gran per a aquestes empreses és el finançament. Perquè es necessita molt capital per tirar endavant aquests negocis i perquè venim d’una època en què els inversors han estat molt prudents. Esperen veure si un negoci pot ser, com a mínim, rendible”, exposa Julia Prats, professora de l’IESE, que ha col·laborat en l’elaboració de l’informe dels premis.
“Una cosa bona que ha anat passant amb aquests premis és que cada vegada hi ha més finançadors professionals; fons de capital risc i ‘business angels’ més professionals. No només qui té diners i els inverteix, sinó qui sap que té diners per invertir, hi reflexiona i pensa en aquestes ‘startups’ per fer-ho. Hi ha una certa sofisticació que va creixent lentament”, analitza Prats, que destaca la importància que existeixin premis per als emprenedors. “Es fa una tria gran de gairebé mil ‘startups’ i és una manera de donar aprovació. Per a una ‘startup’ que comença és molt important que especialistes diguin que el que estan fent és important. Així després és més fàcil atreure inversors”.
L’acompanyament i la formació són clau per a aquestes empreses joves. “Les ajudem des del principi en allò en què nosaltres som molt forts: en coneixement empresarial. Les ajudem a estructurar-se financerament perquè es redueixi la ‘vall de la mort’ i les connectem amb els diferents agents. A DayOne tenim tot l’ecosistema: els inversors, els family office i les empreses”, apunta Beltrán.
Què diferencia una bona ‘startup’ d’una de diferencial? “Les bones de debò tenen gairebé sempre dues coses. Un bon equip: un tecnòleg que segurament és el geni de la història, i algú que entén com fer un bon model de negoci. Quan veus un equip així, potser la seva aplicació no funcionarà, però tenen la capacitat suficient per fer pivotar la companyia fins a encertar”, sintetitza la professora de l’IESE. La clau, sobretot a l’inici, són les persones.
