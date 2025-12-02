Indústria agroalimentària
La Generalitat avança una auditoria sanitària i més protocols a les granges catalanes per blindar-les contra la pesta porcina
El conseller Ordeig confirma que es mantenen només dos positius, considera que «no som al pitjor escenari» i preveu reobrir mercats internacionals de manera progressiva durant les pròximes setmanes
Catalunya es juga fins a 1.000 milions d’euros amb la crisi de la pesta porcina
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya impulsarà una auditoria sanitària a les granges catalanes per garantir que s’estan complint totes les mesures de control i prevenció en plena crisi de la pesta porcina africana (PPA) desencadenada a Collserola. També preveu pactar «en les pròximes hores» un pla de reforç de les mesures de bioseguretat per incrementar el blindatge.
«Farem una auditoria que [les normes sanitàries] s’estan complint. [...] Hem de ser 100% estrictes amb la norma ara tal com la tenim», ja que és «una de les més estrictes del món», ha manifestat el conseller d’Agricultura, Óscar Ordeig. «Estem donant un exemple com a país de com s’ha de gestionar una alerta sanitària» i «reforçarem la bioseguretat de totes les granges de Catalunya», ha afirmat en roda de premsa.
Ordeig ha comparegut el quart dia des que es va detectar el brot de pesta porcina a la muntanya de Collserola. El conseller ha confirmat que no s’han registrat nous positius i que es mantenen els dos senglars notificats fins ara. «La prioritat és contenir el brot en el focus i no tenim constància de cap positiu fora», ha explicat.
Els 400 efectius dels diferents cossos mobilitzats –des d’Agents Rurals fins a l’UME– acabaran ja de pentinar el primer perímetre aquest dimarts, on es van detectar els primers positius, i ara tornaran a pentinar-lo per assegurar-se que no hi ha més animals afectats.
La Generalitat té previstes en les pròximes hores noves reunions amb representants del sector carni, els ajuntaments i les organitzacions de caçadors, entre d’altres.
Els primers ajuts: 50 milions via ICF
Ordeig ha valorat que no s’han sumat nous contagis i que, després de l’anunci de la Xina que només vetaria la compra de producte porcí provinent de Barcelona i no de tot Catalunya ni Espanya, «no estem en el pitjor escenari». El Vietnam, el Regne Unit i Mèxic són la resta de mercats estratègics per als venedors catalans i, de moment, han bloquejat les seves compres a l’espera de veure com evoluciona el brot.
El conseller ha reconegut que la reobertura de mercats internacionals perquè la indústria torni a vendre a l’exterior s’anirà reobrint «de manera progressiva durant les pròximes setmanes», sense voler concretar més terminis i a expenses de si es produeixen o no nous contagis. I ha promès no escatimar a l’hora de «mobilitzar tots els recursos diplomàtics» per a això.
La indústria càrnia catalana es juga fins a 1.000 milions d’euros anuals en exportacions a països de fora de la UE i com més temps passin els mercats tancats més producte haurà d’anar a preus més baixos en altres mercats o bé directament donar-lo per perdut.
Per pal·liar els primers impactes, Ordeig ha anunciat que les companyies afectades poden sol·licitar ja crèdits bonificats de l’Institut Català de Finances (ICF), que té una línia oberta per a emergències de fins a 50 milions d’euros.
Ha tornat a insistir que des del Govern es posaran ajuts a sobre de la taula, més enllà d’aquests crèdits a tornar, però ha refusat donar més detalls de moment. «És prematur, a mesura que tinguem informacions anirem adaptant-nos», ha afirmat, en coordinació amb possibles mesures de recolzament de la Comissió Europea i el Ministeri d’Agricultura. «Volem continuar sent una potència econòmica en el sector del porcí i que l’impacte sigui el menor», ha afirmat.
Control de la població del senglar
Ordeig també ha avançat que estan preparant mesures per mirar de «controlar» la població de senglars a Catalunya, una espècie salvatge, que pot encomanar malalties com la pesta porcina, però que no està controlada en àmbit sanitari com sí que és el cas dels porcs de granja.
El conseller ha informat que les 39 granges que són en un radi de 20 quilòmetres des de l’epicentre del brot han donat negatiu en PPA, però que continuaran extremant les precaucions.
