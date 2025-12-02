Turisme
Les cases rurals de la Costa Brava preveuen una ocupació inferior al 50% per al pont de la Puríssima
En canvi, els allotjaments del Pirineu i de l’interior de la demarcació de Girona fregaran el ple
Les cases rurals de la Costa Brava preveuen quedar-se per sota del 50% de reserves durant el pont de la Puríssima. En concret, Turisme Rural Girona estima que l’ocupació serà d’aproximadament el 45%.
Per contra, les cases rurals del Pirineu i de l'interior de les comarques gironines fregaran el ple d'ocupació durant el pont de la Puríssima. El sector assenyala que les reserves d'última hora fan preveure que s'arribi a vendre el 95% de l'oferta que hi ha disponible. Destaca també que hi ha hagut un nombre més elevat de reserves a les cases rurals que es lloguen senceres, que no pas a aquelles que ofereixen habitacions. En aquest sentit, des de Turisme Rural Girona assenyalen que aquesta modalitat contempla més reserves d'última hora, que no pas les cases completes.
Reserves de tres nits
Amb relació a la mitjana de la durada de les reserves, serà de tres nits, la de divendres, la de dissabte i la de diumenge, aprofitant que dilluns és festa. La màxima ocupació serà durant les nits de divendres i dissabte i el client majoritari, com és habitual en aquestes dates, procedeix de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
A banda del pont de la Puríssima, les cases rurals gironines preveuen avui dia una ocupació del 50% per Nadal, si bé el sector ha detectat un increment del lloguer de cases completes per aquesta data i també per Sant Esteve. En canvi, el que ja frega el ple és l'ocupació a la nit de Cap d'Any, en què les cases rurals de les comarques gironines tenen reservat el 90% de l'oferta disponible.
Des de Turisme Rural Girona destaquen que han detectat que cada vegada hi ha més interès en el lloguer de cases rurals, tant les completes com les que es lloguen per habitacions en dates nadalenques. Per saber l'ocupació prevista, l'entitat ha preguntat als més de 240 negocis que representa a través d'una enquesta.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes