Funció pública
El Govern aprova aquest dimarts la pujada del 2,5% per a aquest any dels funcionaris
El Consell de Ministres dona llum verda a la revalorització pactada amb els sindicats, amb efectes retroactius a l’1 de gener
Gabriel Ubieto
El Govern aprovarà en el Consell de Ministres d’aquest dimarts la pujada salarial pendent dels funcionaris per a aquest any. Les nòmines s’incrementaran en un 2,5%, amb caràcter retroactiu a l’1 de gener. Això obligarà les administracions a abonar una paga amb els retards corresponents.
El conclave ministerial donarà llum verda a la revalorització, segons confirmen fonts consultades del Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública, i a partir d’allà ja dependrà de cada una de les administracions el moment i la pressa per pagar els comptes pendents amb els empleats públics.
Més de tres milions de treballadors de les diferents administracions, des de la General de l’Estat, fins a les autonòmiques, passant per les municipals, estaven a expenses d’aquesta mesura.
El Govern aprovarà aquest dimarts la pujada salarial pendent per a l’exercici 2025, si bé l’acord rubricat la setmana passada amb UGT i Csif comprèn un calendari de pujades fins al 2028.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes