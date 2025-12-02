Estalvi sistemàtic, clau per a una jubilació tranquil·la
Estalviar per a la jubilació ja no és una opció, és una necessitat. Espanya és un dels països més longeus del món –amb una esperança de vida que supera els 83 anys– i, alhora, un dels que registra una de les taxes de natalitat més baixes d'Europa.
Aquesta realitat transforma l'estructura demogràfica i planteja un repte evident: cada cop hi haurà més jubilats i menys treballadors cotitzant per sostenir el sistema públic de pensions. Segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2050 només hi haurà dues persones en edat de treballar per cada pensionista, davant de les cinc que hi havia als anys setanta.
Davant aquest escenari, complementar la pensió pública amb estalvi privat es converteix en la clau per mantenir la qualitat de vida després de la retirada. No es tracta d'alarmisme, sinó de planificació: el sistema públic continuarà existint, però caldrà recolzar-ho amb estalvi individual per garantir una jubilació tranquil·la.
Plans de pensions: una aposta segura i amb avantatges fiscals
Els plans de pensions són, sens dubte, una de les opcions més consolidades per preparar la jubilació. Permeten gaudir d'avantatges fiscals immediats: les aportacions redueixen la base imposable de l'IRPF, fet que es tradueix en un estalvi fiscal any rere any. En el cas dels plans individuals, l‟aportació màxima anual és de 1.500 euros, mentre que els autònoms poden arribar fins als 5.750 euros.
Aquests plans estan pensats per al llarg termini, amb la flexibilitat de poder rescatar-se en forma de capital, renda o una combinació de totes dues, en situacions de jubilació, incapacitat o, de manera excepcional, malaltia greu o atur. A més, MAPFRE ofereix plans especialment adaptats als treballadors autònoms, que solen comptar amb pensions més reduïdes. Els plans de pensions d'ocupació simplificats (PPES) faciliten l'estalvi, redueixen els costos i maximitzen la rendibilitat, sempre amb avantatges fiscals.
Una campanya que premia la confiança
Com a part del compromís amb l'estalvi, MAPFRE ha llançat una campanya innovadora que bonifica amb un 3% el traspàs de plans de pensions, fins als primers 150.000 euros, i amb un 1% la resta de l'import. La bonificació s'inverteix en el fons d'inversió FondMAPFRE Elecció Moderada, amb una rendibilitat mitjana els darrers anys propera al 4% anual. Aquesta iniciativa, vigent fins al 31 de gener del proper any, no només incentiva l'estalvi de cara a la jubilació, sinó que també introdueix el client al món de la inversió amb l'acompanyament dels professionals de l'asseguradora.
Volem ajudar els clients a conèixer totes les maneres d'estalviar per a la seva jubilació i mostrar-los que hi ha productes complementaris als plans de pensions, com els fons d'inversió, que poden ser molt interessants
El valor de l'assessorament personalitzat
Escollir el producte adequat no sempre és fàcil. Per això, lassessorament professional es converteix en una peça clau. A les més de 3.100 oficines de MAPFRE, els clients poden trobar experts que els ajuden a seleccionar l'opció que millor s'adapta al seu perfil, edat i horitzó temporal. A través del programa “Tu Futuro”, MAPFRE ofereix un servei gratuït de gestió activa de l'estalvi que ajusta automàticament la inversió segons l'edat i el perfil del client. Una forma senzilla i eficaç de delegar la gestió en mans expertes i assegurar-se que els diners treballen de forma intel·ligent.
El temps, el nostre millor aliat
La bona notícia és que mai no és tard per començar a estalviar… encara que com més aviat millor. El temps juga a favor de l'estalviador: petites aportacions mensuals, fins i tot de 30 o 40 euros, es poden convertir amb els anys en un matalàs que marqui la diferència. L'interès compost i la constància són els millors aliats per a qui comença aviat. Estalviar, a més, és sinònim de salut financera. Fomentar l'hàbit des de l'educació i les llars és una inversió en benestar col·lectiu. L'educació financera –en col·legis, institucions i famílies– s'ha de convertir en una prioritat per construir un país més conscient i preparat. En aquest camí de l'educació financera, les asseguradores tenen un paper essencial. La seva àmplia gamma de productes està dissenyada per acompanyar el client en cada etapa de la vida, adaptant-se a diferents perfils –particulars i autònoms– i oferint una gestió professional i transparent. MAPFRE no només ofereix seguretat, sinó també assessorament expert, una eina imprescindible en un entorn cada cop més complex.
El futur comença avui
L'estalvi per a la jubilació no s'ha de veure com una obligació sinó com un acte de responsabilitat personal. Com més aviat es comenci, menor serà l'esforç i més gran la tranquil·litat. En un entorn on la longevitat és una bona notícia i la planificació és una necessitat, MAPFRE ofereix les eines i la confiança necessàries per mirar el futur amb optimisme. Perquè el futur es construeix avui, pas a pas, amb decisions intel·ligents i amb el suport d'una companyia sòlida. I perquè, al capdavall, estalviar per demà és la millor manera de viure.
