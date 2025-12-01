Alerta veterinària
La Xina suspèn les importacions de porc de 12 empreses de Barcelona després del focus de pesta porcina
Les autoritats espanyoles van confirmar la mort de dos senglars morts a la província de Barcelona
Els mercats com: Japó, Mèxic o Taiwan han optat per suspendre totalment les importacions de porc espanyol
EFE
L’Administració General de Duanes de la Xina ha suspès les importacions de carn de porc de 12 empreses de la província de Barcelona, després de la detecció de casos de pesta porcina africana en senglars prop de la ciutat. Les instal·lacions afectades figuren a la plataforma oficial amb l’estat «suspensió d’importació», segons l’actualització del sistema oficial de registre d’empreses importadores de l’Administració, verificat per Efe.
Es tracta dels primers casos de pesta porcina africana, una malaltia que portava 31 anys erradicada després d’anys d’esforços i fortes restriccions comercials a Espanya, país que s’ha convertit en l’exportador més important de porc al gegant asiàtic en els últims anys.
Segons va publicar la premsa especialitzada xinesa, les autoritats van suspendre l’acceptació d’importació d’aquestes 12 companyies a partir de divendres passat, després que les autoritats espanyoles confirmessin dos senglars morts per pesta porcina africana a la província de Barcelona.
El Brasil, proveïdor «alternatiu»
Les anàlisis del sector publicades en aquests mitjans indiquen que el país asiàtic compta amb proveïdors «alternatius» per garantir el seu proveïment, entre els quals destaca el Brasil. Així mateix, emfatitzen l’«autosuficiència porcina» del gegant asiàtic, els habitants del qual tenen el porc com la seva carn predilecta.
Segons dades citades per la premsa local, la cabana xinesa ha superat els 420 milions de caps durant 10 mesos consecutius, cosa que «garanteix el subministrament del mercat».
L’acord de regionalització subscrit entre la Xina i Espanya contempla que només la província afectada quedi subjecta a restriccions, cosa que permetria mantenir obertes les exportacions des de la resta del país ibèric a la Xina a curt termini. En els últims dies, els organismes de control d’Espanya han bloquejat més d’un centenar de certificats d’exportació a tercers països després de declarar-se el brot en fauna silvestre, mentre es mantenen activades les zones de protecció i vigilància entorn de l’àrea afectada.
Altres mercats rellevants, com el Japó, Mèxic o Taiwan, han optat per suspendre totalment les importacions de porc espanyol, al no aplicar la regionalització en els seus protocols sanitaris.
L’episodi ha reactivat la preocupació del sector porcí espanyol davant el risc que suposa la pesta porcina africana, una malaltia no zoonòtica, per la qual cosa les persones no són susceptibles a la infecció ni per contacte amb els animals ni per ingestió de productes derivats, va precisar el ministeri espanyol en un comunicat.
No obstant, el pronòstic per als animals infectats és molt negatiu, ja que la taxa de mortalitat és pràcticament del 100% i se sol produir entre els 6 i els 20 dies després del contagi.
