Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

RÀNQUING: les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà

Transgourmet Ibérica encapçala una llista on quatre de les deu primeres són empreses de benzineres

Serveis Centrals de Transgourmet

Serveis Centrals de Transgourmet / Transgourmet Ibérica

Redacció

Redacció

Figueres

Les 2.557 societats mercantils que hi ha a l'Alt Empordà generen més de sis milions d'euros de facturació. Concretament, 6.225 milions d'euros, amb només un 11% del total facturat pel sector industrial, que contrastat amb el 83% del món del serveis, amb un gran pes de l'apartat "intermediaris del comerç" on hi ha la firma més gran de la comarca: Transgourmet Ibérica

Tot i l'enorme pes de l'antiga Miquel Alimentació, líder en facturació a la província de Girona i referents del sector a escala estatal, en tots i cadascun dels 68 pobles de l'Alt Empordà hi ha activitat econòmica. Els tres principals focus són Vilamalla (115 empreses i 2.171 milions d'euros de facturació), Figueres (699 empreses i 1.053 milions) i la Jonquera (95 empreses i 611 milions).

Transports i benzineres

L'altre gran focus està en el món de les benzineres amb un 14% de la facturació total de la comarca sota l'epígraf "comerç al detall de combustibles". De fet, quatre de les deu primeres empreses amb més facturació de l'Alt Empordà són d'aquest negoci: Area i Serveis Vilamalla, Global Tank, Petrem i Oil-Albera. A la part alta del rànquing també hi ha firmes molt conegudes com Calsina Carré, tercera del rànquing, o firmes vinculades a familíes amb grans grups empresarials com Escudero (Minio), Raurich (Tramuntana) o els Suqué Mateu del Grup Perelada (Inverama).

Notícies relacionades i més

Les dades surten del darrer informe "Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2025", elaborat pel servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents