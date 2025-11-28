Dos senglars morts
Granges de porcs confinades i exportacions bloquejades: aquestes són les conseqüències de la pesta porcina detectada a Catalunya
L’expansió del virus, que ha sigut detectat aquesta setmana en dos exemplars de senglar trobats morts a Bellaterra, obliga a adoptar un protocol sanitari molt estricte i amb un sever impacte econòmic
Confirmats dos casos de pesta porcina africana en senglars
María Jesús Ibáñez
La localització, dimecres passat, a la serra de Collserola de dos cadàvers de senglar infectats amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) ha encès totes les alertes al sector ramader. La malaltia, que a Espanya no es detectava des del 1994, però que ara portava ja un temps avançant per Europa, és altament contagiosa entre els animals, per la qual cosa obliga a activar un estricte protocol de prevenció i seguretat. No es contagia de cap manera als humans, ni per la ingesta d’aliments ni per estar en contacte amb exemplars infectats.
D’entrada, les granges de porcí situades en un radi de 20 quilòmetres del lloc on s’han trobat els dos senglars morts quedaran confinades. Però l’impacte més greu el patiran les exportacions de carn de porcí d’Espanya a països tercers, que de moment han de ser paralitzades.
La detecció de signes clínics (febre, diarrea, enrogiment de la pell, mort sobtada) o cadàvers al medi silvestre és de notificació obligatòria i immediata a les autoritats veterinàries, segons ordres de la Unió Europea, que considera la pesta porcina com a malaltia de categoria A, per la qual cosa els Estats membres han d’adoptar mesures precises per aconseguir-ne el control i erradicació al més aviat possible a les zones afectades.
En cas que es declari un brot, es restringeixen els moviments d’animals i productes porcins en un radi de 20 quilòmetres al voltant. Es prohibeix el moviment de qualsevol element (animals, vehicles, trofeus de caça, etc.) que pugui propagar el virus fora del focus. Les granges afectades limitar el trànsit de persones, vehicles i equips, realitzar una desinfecció regular i un control de l’alimentació, cosa que inclou la prohibició de donar restes de menjar sense cocció adequada.
Si es detecta un cas en una explotació, el protocol del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació inclou el sacrifici de tots els animals afectats i de contacte per erradicar el focus. En el cas de la fauna salvatge, s’insta els caçadors que col·laborin en la detecció de senglars malalts o morts i per al control de les seves poblacions, cosa que ajuda a prevenir la propagació de la malaltia.
El principal impacte prové del tancament immediat i automàtic dels mercats d’exportació de carn i productes porcins a nivell internacional, fins i tot si el brot és localitzat. Espanya és un exportador important i el bloqueig comercial suposaria pèrdues milionàries. Només a Catalunya, l’any passat les exportacions del sector van suposar el 19,3% del total exportat en el segment d’aliments i begudes.
Tot això té, a més, uns costos directes sobre els ramaders, encarregats de la gestió de la crisi, incloent-hi el sacrifici massiu d’animals i la neteja i desinfecció d’explotacions, per a les quals estan ja previstes indemnitzacions per part de les administracions. Hi ha també un impacte a la cadena de valor, des dels productors de pinsos i transportistes fins a la indústria càrnia i els distribuïdors.
