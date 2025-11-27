Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pesca al Mediterrani

Els pescadors catalans titllen la proposta de Brussel·les per al 2026 de “despropòsit de proporcions bíbliques”

Demanen que s'analitzin els efectes de les mesures que han aplicat fins ara abans d'exigir-ne més

Un pescador desenredant les xarxes al port de Roses.

Un pescador desenredant les xarxes al port de Roses. / Maria Garcia

Maria Garcia

Roses

El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, el rosinc Antoni Abad, ha titllat la proposta de Brussel·les per al 2026 de "despropòsit de proporcions bíbliques". La Comissió Europea ha plantejat que la flota d'arrossegament només pugui sortir a la mar nou dies l'any vinent, tot i que obre la porta a ampliar-los si s'apliquen més mesures de sostenibilitat.

Abad ha recordat que fa cinc anys que adopten mesures i no sap "quines més es poden inventar". Per això, també ha demanat que, primer, s'analitzin els efectes que han tingut, abans d'exigir-los que n'apliquin més.

El president ha reclamat el dret dels pescadors a treballar; i ha alertat que si no poden sortir 180 dies a l'any la seva activitat no serà viable i hauran de plegar.

