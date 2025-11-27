Pesca al Mediterrani
Els pescadors catalans titllen la proposta de Brussel·les per al 2026 de “despropòsit de proporcions bíbliques”
Demanen que s'analitzin els efectes de les mesures que han aplicat fins ara abans d'exigir-ne més
Maria Garcia
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, el rosinc Antoni Abad, ha titllat la proposta de Brussel·les per al 2026 de "despropòsit de proporcions bíbliques". La Comissió Europea ha plantejat que la flota d'arrossegament només pugui sortir a la mar nou dies l'any vinent, tot i que obre la porta a ampliar-los si s'apliquen més mesures de sostenibilitat.
Abad ha recordat que fa cinc anys que adopten mesures i no sap "quines més es poden inventar". Per això, també ha demanat que, primer, s'analitzin els efectes que han tingut, abans d'exigir-los que n'apliquin més.
El president ha reclamat el dret dels pescadors a treballar; i ha alertat que si no poden sortir 180 dies a l'any la seva activitat no serà viable i hauran de plegar.
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Eva Trias, portaveu d’Alternativa per l’Escala: “Em faria il·lusió ser la primera alcaldessa de la història de la vila”