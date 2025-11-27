Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La botiga de moda femenina que arriba al Gran Jonquera per Black Friday i Nadal

La firma reforça la seva presència a la demarcació amb el seu sisè establiment a Girona

Imatge d'arxiu del Gran Jonquera.

Imatge d'arxiu del Gran Jonquera. / Josep Ribas

Redacció

Redacció

La Jonquera

Entre decoracions nadalenques i el bullici de les ofertes de Black Friday, Women’secret ha inaugurat aquest dijous una nova botiga al Centre Comercial Gran Jonquera. L’establiment, ubicat a la primera planta —davant de Desigual i al costat de Punt Roma—, es converteix en la segona botiga de la marca a l’Alt Empordà i la sisena a la província de Girona.

L’obertura s’emmarca en l’estratègia d’expansió que Women’secret impulsa des de l’any 2001 i que ha portat la firma a superar les 656 botigues arreu del món. La marca forma part de Tendam, considerat el cinquè grup tèxtil més gran d’Europa.

Des del Centre Comercial Gran Jonquera destaquen que l’arribada de Women’secret respon a la voluntat de continuar incorporant marques de referència i reforçar l’oferta dirigida al públic femení. L’ens comercial manté així el 100% de la ocupació dels seus espais i incorpora nous serveis per als clients.

Women’secret és coneguda per la seva àmplia gamma de roba interior, pijameria, moda de bany i accessoris pensats per a dones joves i adultes, amb una imatge de marca centrada en la comoditat i l’estil creat “per dones i per a dones”.

L’obertura coincideix amb una de les èpoques de més afluència als centres comercials, un factor que es preveu que contribueixi a donar visibilitat al nou establiment.

TEMES

