Pesca al Mediterrani
Brussel·les vol retallar un 65% els dies de pesca d'arrossegament però permetrà ampliar-los de nou a qui apliqui mesures
La Comissió Europea defensa que la proposta per a les quotes de l'any vinent busca mantenir "els nivells de 2024"
Marta Vidal Vilalta
La Comissió Europea planteja reduir un 65% els dies de pesca el 2026 per a la flota d'arrossegament al Mediterrani, però, de nou, permetrà ampliar-los si el sector continua aplicant mesures compensatòries. Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a dues setmanes que els ministres d'Agricultura i Pesca de la UE es reuneixin per decidir les quotes de l'any vinent. La reducció implicaria passar dels 27 dies de base actuals a 9. Tanmateix, la Comissió deixa clar que el sector podrà sortir a la mar més dies si compensa l'impacte de l'activitat amb mesures de sostenibilitat. Brussel·les ha dit que l'objectiu és "continuar amb la recuperació" de les espècies al Mediterrani mantenint els nivells de pesca del 2024.
L'any passat, la Comissió va assignar 27 dies a la pesca d'arrossegament al Mediterrani argumentant que era necessària una reducció de l'activitat per revertir el deteriorament mediambiental. Tot i això, durant les negociacions amb els estats i davant el descontentament del sector, Brussel·les va avalar introduir una sèrie de mesures de compensació perquè els pescadors poguessin sortir més dies, fins a 130, si les aplicaven.
Entre les mesures hi havia ampliar la mida de les malles; utilitzar portes de les xarxes d'arrossegament hidropropulsades que no toquin a terra per evitar fer malbé el fons marí; o ampliar les vedes i les zones protegides de pesca.
A més, aquest dilluns, el ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, va anunciar que donava 13 dies addicionals a la flota d'arrossegament per abans que acabi l'any per tal de cobrir la demanda de cara al Nadal. Així, enguany la flota ha disposat de 143 dies per sortir a pescar.
Ara, amb la nova proposta, el sector tindria 9 dies de base de mitjana aproximadament. De nou, per ampliar-los, els pescadors hauran de mantenir les mesures de compensació o introduir-ne de noves per poder arribar fins, com a mínim, uns 130 dies, xifra que, segons el ministeri, correspon als nivells de pesca del 2024.
Un cop feta pública la proposta per a les quotes del 2026, fonts del ministeri de Planas han indicat que l'estan estudiant i que la setmana vinent es reuniran amb el sector i les comunitats autònomes "per fixar la posició" que serà defensada per Espanya al Consell d'Agricultura i Pesca de la UE de l'11 i 12 de desembre.
Reducció de la pesca de llagostí i manteniment de la gamba
En un comunicat, la Comissió ha defensat que la proposta per al 2026 és "equilibrada" i reconeix els esforços de conservació dels pescadors, garantint la sostenibilitat dels estocs.
Brussel·les destaca tendències positives com la recuperació de la biomassa i la disminució de la mortalitat pesquera, però avisa que la majoria de poblacions continuen sobrepescades, i demana reduir la captura del llagostí, especialment a Catalunya.
La Comissió proposa reduccions de l’esforç pesquer i mesures correctores per als estocs vulnerables, en especial per al llagostí noruec a Catalunya i Sardenya. En canvi, proposa "reduir les retallades" als dies de pesca per als pescadors que no tenen el llagostí com a objectiu.
Quant a la gamba vermella i blava, Brussel·les planteja mantenir els nivells de pesca del 2025, tot i que recorda que la mortalitat per pesca continua lluny de nivells sostenibles i que calen mesures addicionals.
Brussel·les "fa seguiment" de l’ampliació de dies per Nadal
D'altra banda, Brussel·les ha dit que "fa seguiment" de la decisió del govern espanyol de donar 13 dies addicionals per sortir a pescar abans de final d'any.
"La Comissió ha vist les informacions aparegudes a la premsa i està fent seguiment de la situació amb Espanya per obtenir més informació i buscar solucions", ha apuntat un portaveu.
Planas va assegurar que aquests dies s'han obtingut després de "nombroses converses" i d’un "intens treball tècnic" amb la Comissió Europea.
