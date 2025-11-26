Pesca al Mediterrani
Els pescadors catalans afirmen que la proposta de Brussel·les per al 2026 és "de màxims" i confien que se suavitzi
Abad remarca que és "el punt de partida" per a les negociacions i emplaça el ministre a defensar la feina del sector
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Antoni Abad, ha afirmat que la proposta de la Comissió Europea per a les quotes de pesca del 2026 és "de màxims" i "més restrictiva" que la de l'any anterior. Tot i això, Abad fa una crida a la calma i matisa que és només "el punt de partida" per engegar les negociacions entre Europa i els estats membres. Així, els pescadors catalans confien a defensar la feina feta i aconseguir que les restriccions proposades acabin sent "més suaus". "Això és un document de màxims i no podem fer-hi cas perquè, en una negociació, la Unió Europea sempre posa el topall a dalt", ha dit Abad, que reconeix que li hauria agradat que la casella de sortida fos "menys restrictiva".
Abad ha assenyalat que la proposta presentada per la Comissió és el punt de partida per a la negociació i que és el document que ara haurà de treballar el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, amb els científics i experts per avalar que el sector fa "les coses ben fetes" i aconseguir reduir les restriccions previstes.
La següent cita, ha recordat el president dels pescadors catalans, és el consell d’Agricultura i Pesca de la UE (Agrifish) de l'11 i 12 de desembre, on es debatrà la proposta. Abad explica que estan estudiant el document perquè és "molt tècnic" i per entendre el detall de les mesures concretes que proposa, però ja avança que l'objectiu és "abaixar el percentatge" de dies de pesca que preveu i aconseguir que les restriccions siguin "més suaus".
"La proposta és més restrictiva que la de l'any passat per a les possibilitats de pesca del 2026. Per tant, haurem de treballar-ho bé i mirar de defensar-ho donant-li arguments al ministre", ha afegit. Antoni Abad admet que haurien preferit que el document partís de propostes "menys restrictives", però sosté que hi ha marge de negociació: "La Unió Europea sempre posa el topall a dalt".
