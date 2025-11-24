Pesca
El Govern assigna 13 dies més a la flota del Mediterrani per garantir l’abastiment per Nadal
Qualifica de "còmic" el TikTok de Feijóo demanant la rebaixa de l’IVA al peix i a la carn
Europa Press
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha assignat 13 dies addicionals de pesca a la flota d'arrossegament del Mediterrani per garantir la seva activitat fins a final d'any i l'abastiment de peix i marisc de cara a la imminent campanya de Nadal.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha avançat aquesta decisió que beneficiarà els 557 vaixells que faenen al Mediterrani i als seus entorns costaners, de manera que amb aquesta nova assignació s'assoleixen els mateixos dies finals de pesca obtinguts el 2024.
Planas ha reconegut que aquests mesos són de gran importància econòmica per a la flota d'arrossegament per la campanya de Nadal. "Descartem qualsevol possibilitat que es produeixi un desabastiment de peix o de marisc durant aquestes festes de Nadal", ha recalcat.
Amb aquesta mesura, després de "nombroses converses" amb la Comissió Europea, el Ministeri garanteix que la flota del Mediterrani pugui planificar les seves marees fins al tancament de l'exercici, ja que s'està comunicant actualment als vaixells afectats. "Aquesta assignació extraordinària permet oferir als armadors i tripulacions certesa, estabilitat i capacitat de planificació per afrontar amb garanties els darrers mesos de l'any", ha indicat.
"Entenem que la bona evolució de les poblacions de peixos segons veiem en els últims informes científics justifica plenament la mesura i, per tant, que a partir d'ara queda solucionat el tema per a aquest any, mentre que el pròxim 11 i 12 de desembre discutirem a Brussel·les el que correspon al 2026", ha assenyalat, destacant que l'obtenció d'aquests dies ha estat resultat d'un "intens treball tècnic".
Cal recordar que la Comissió Europea va retallar l'esforç pesquer per al 2025 a 27 dies de pesca, decisió que el Govern d'Espanya va aconseguir revertir amb l'aplicació de mesures de gestió relacionades amb la mida de les malles, les vedes i els arts de pesca. Amb aquestes mesures s'han recuperat uns 130 dies de pesca de mitjana per vaixell, als quals ara s'afegeixen aquesta desena de jornades pesqueres.
"Estem plenament compromesos en la defensa dels interessos del sector per donar continuïtat a l'activitat en un context de recuperació d'espècies pesqueres. Aquesta mesura arriba per donar tranquil·litat i tot el suport al sector, que s'ho mereix", ha reiterat Planas.
Pel que fa a la reunió de l'ICCAT (Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica), que se celebra actualment a Sevilla, on més de 60 països negocien la gestió de les pesqueries de tonyina de l'Atlàntic i del Mediterrani, Planas s'ha mostrat confiat que s'assoleixi un consens i un increment del 19,3% que s'està negociant. "Esperem i desitgem que sigui possible un consens sobre la base de la proposta de la presidència i d'aquest increment del 19,3%", ha assegurat.
Crítica al PP després de reclamar la baixada de l'IVA dels aliments
D'altra banda, el ministre d'Agricultura i Pesca ha qualificat de "còmic" el TikTok d'aquest cap de setmana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en què avançava que el seu partit portarà al Congrés la rebaixa de l'IVA d'aliments com els ous, la carn i el peix.
"Em sembla còmic que un partit que incrementa l'IVA dels aliments ara digui que el baixarà, és que realment no té absolutament cap sentit i és d'un oportunisme absolut", ha criticat Planas.
El titular d'Agricultura, que ha reconegut que el seu Departament fa un seguiment "molt de prop" de l'evolució dels preus, comprèn la preocupació dels consumidors i critica la petició dels populars. "El Partit Popular sempre ho soluciona tot eliminant impostos", ha reiterat.
