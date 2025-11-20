Impuls al corredor mediterrani
El corredor mediterrani connectarà Almeria amb la frontera amb França a l'Empordà el 2027
El ministre Óscar Puente confirma aquests terminis, ja anunciats, al fòrum ‘Quiero corredor’ al completar-se el recanvi de vies a l’ample internacional entre Tarragona i Castelló
El Ministeri de Transports ha licitat obres per un valor de 8.400 milions d’euros al corredor mediterrani des del 2018
Lluís Pérez | Marta Rojo
El corredor mediterrani connectarà amb alta velocitat Almeria i la Frontera a partir de l’any 2027. Així ho ha confirmat el ministre de Transport, Óscar Puente, en la seva intervenció al fòrum "’Quiero Corredor’", que s’està celebrant aquest dijous al Roig Arena. Això podria impulsar la connectivitat ferroviària de València al completar la infraestructura necessitaria per a la connexió d’alta velocitat (AVE) amb Barcelona al completar-se el recanvi de les vies a l’ample internacional entre Tarragona i Castelló, el tram encara pendent.
Si es connecten la segona i la tercera ciutat espanyola en nombre d’habitants estaran connectades pel tren d’alta velocitat, amb un trajecte d’aproximadament dues hores segons la informació coneguda prèviament; i es compliran els últims terminis previstos per a la seva posada en marxa.
El membre de l’Executiu ha confirmat, a més, la posada en funcionament del tren de rodalies d’alta velocitat que connectarà les tres capitals de la Comunitat Valenciana, de manera que el trajecte entre València i Alacant seria més ràpid que l’actual.
La connexió amb Barcelona serà possible quan es completi la renovació de la via, per adaptar-la a l ’ample internacional, entre Tarragona i Castelló. En poques setmanes, segons el ministre, s’avançarà "un capítol més". Segons el socialista, l'"estat actual dels treballs és molt positiu" i, en aquests moments, s’estan perfilant "les dates concretes del tall que serà necessari" per instal·lar la nova via".
Inversió per més de 8.400 milions a tot el corredor
El ministre ha posat èmfasi que el "compromís polític està, la voluntat política estan, els diners estan, són una qüestió simplement dels condicionants tècnics. En aquests vuit anys s’han licitat obres per import de 8.400 milions d’euros". Al Mediterrani, s’han adjudicat 6500 i se n’han executat 5400. D’aquests, la xifra d’execució de la meitat correspon amb aquests dos últims anys. "Avui estem més a prop d’aquest 100% del potencial, hem arribat a un ritme d’execució d’entorn dels 1.300 milions a l’any", ha afegit. S’espera que el 2025, l’execució superi aquesta xifra mitjana.
"Els objectius reals del Govern d’Espanya sobretot passen per acostar-nos al potencial que tenim, hem d’afinar la coordinació i l’execució per arribar al 100%". No obstant això, un dels punts complexos és el tram Granada-Almeria, amb unes "complicacions tècniques importants", per la qual cosa Puente no està en condicions de comprometre’s a donar una data per connectar Algesires i la Frontera. Sí que ha assegurat que, "des d’Almeria fins a la frontera, el 2027, la infraestructura estarà conclosa i esperem que es pugui posar en servei".
A més, Puente ha reconegut la tardança en "una qüestió conceptual", a l’apostar en el passat per una òptica "radial" i no "mallada", un concepte que "històricament va fallar". I ha afegit: "Si parlem des del punt de vista de l’inici del corredor mediterrani, quan es va prendre seriosament i es va començar a desenvolupar, crec que no arribem tard":
AVE a 350 km/h
La confirmació dels terminis arriba pocs dies després que l’AVE entre Madrid i Barcelona circularà fins a 350 km per hora, cosa que retallarà el trajecte entre les dues ciutats en gairebé una hora, tot i que de moment aquest pic de velocitat no es traslladarà a la connexió de la capital amb el País Valencià.
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
- Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
- Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal