Conflicte laboral
La subcontracta del Camp Nou investigada per ocupar sensepapers acomiada 20 treballadors més
El sindicat CCOO denuncia nous cessaments d’empleats que fa un mes i mig que no cobren, mentre la constructora Limak declina pronunciar-s’hi
Gabriel Ubieto
En una de les principals portes d’accés a un Camp Nou encara en obres hi ha un mur on aquests dies s’han anat penjant papers amb el nom de desenes de treballadors. Són llistes d’empleats acomiadats, a les quals ha tingut accés El Periódico (diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) i que constitueixen una mena de plafó informatiu amb les persones no grates a les obres que, després d’extingir-los el contracte, ja no poden tornar a entrar. "No poden desactivar les nostres targetes d’accés i han donat els nostres noms a seguretat perquè no hi entrem", explica un dels empleats que apareix en les esmentades llistes. Per què des de l’obra no poden desactivar aquestes targetes ni a quin nom o noms estan associades, no ho pot respondre aquest treballador.
Extreme Works UAB, empresa subcontractada a les obres del Camp Nou, ha acomiadat aquest dilluns 20 treballadors més, segons expliquen des del sindicat CCOO. Unes destitucions que se sumen al degoteig d’expulsions iniciat a principis de novembre, quan un grup d’operaris es va manifestar a les portes de l’estadi per reclamar que es regularitzés la seva situació administrativa. Aquesta companyia està sent investigada per Inspecció de Treball i la Policia Nacional per presumptament ocupar persones sense permís de treball en regla.
Als obrers cessats se’ls deu un mes i mig de salaris, segons expliquen fonts sindicals. La companyia ha deixat de pagar i ha començat a acomiadar una vegada el seu nom va transcendir a l’opinió pública i les autoritats van iniciar investigacions sobre la situació dels seus treballadors. A preguntes d’aquest mitjà, la constructora Limak, responsable de la remodelació de l’estadi del FC Barcelona i contractista principal, ha declinat fer declaracions sobre el cas.
Feia mesos que un munt de treballadors d’Extreme Works treballaven a Barcelona quan es van acostar a CCOO per mirar de regularitzar la seva situació. D’origen turc, no disposen automàticament de permís de treball a la Unió Europea i fins ara han estat operant a Catalunya amb permisos de residència hongaresos o d’altres països de l’est d’Europa caducats, segons van denunciar alguns d’aquests operaris.
El problema amb què es trobaven aquests treballadors és que, en no tenir permisos, no podien arriscar-se a tornar temporalment a casa seva, sota pena de no poder tornar a treballar a Espanya amb el permís caducat i que els posessin traves a la frontera. Aquests treballadors qualificats –de soldadors a tècnics de prevenció– quedaven atrapats amb un salari d’uns 2.000 euros mensuals, per entre 50 i 60 hores setmanals i sense cotització a la Seguretat Social, que enviaven als seus éssers estimats, amb els quals no podien estar.
El 4 de novembre desenes d’empleats i ja exempleats d’Extreme Works es van concentrar en un dels accessos del Camp Nou. Aquesta protesta, auspiciada per CCOO, va ser fruit dels primers acomiadaments que s’han anat replicant en els dies successius. Una setmana abans dels primers acomiadaments, ja quan el conflicte laboral semblava inevitable i ja s’havien cursat les primeres denúncies davant Inspecció de Treball, aquesta subcontracta va fer un últim moviment a la desesperada per regularitzar a través d’una notaria del centre de Barcelona diversos implicats, segons va poder certificar aquest mitjà.
Gairebé dos milions en multes entre les subcontractes
Ara sobre aquesta empresa i la xarxa de subcontractes que operen al Camp Nou plana una investigació tant de l’autoritat laboral com de la Policia Nacional. Després de diverses i successives queixes de diferents grups de treballadors, que durant aquests dos anys d’obres han denunciat situacions d’"explotació laboral" i irregularitats, ara el cos policial ha decidit intervenir-hi. Coincideix amb les primeres denúncies públiques en matèria d’estrangeria, competència –a diferència de la laboral– a Catalunya de la Delegació de Govern.
A expenses de com acabin les seves indagacions i del resultat que se’n derivi, Inspecció de Treball –que va començar a investigar les condicions d’aquest grup de treballadors turcs el 25 de setembre– preveu tancar les seves actuacions en els pròxims dies. Presumptament, l’autoritat laboral interposarà mesures sancionadores en matèria d’estrangeria i treball irregular, en haver pogut acreditar en les seves primeres indagacions la falta de papers en regla.
Des que van arrencar les obres del Camp Nou, el juny del 2023, diferents subcontractes que hi operen o hi han operat acumulen gairebé dos milions d’euros en multes i requeriments per fraus laborals. Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat de Catalunya, ha portat a terme un total de 218 expedients per irregularitats des que es va iniciar la remodelació de l’estadi blaugrana i, a través dels missatges, l’autoritat laboral ha detectat una successió d’incompliments de la normativa laboral, ja siguin salaris impagats, excessos horaris, persones d’origen estranger operant sense la documentació en regla o dèficits en els mecanismes de seguretat laboral.
