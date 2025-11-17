Economia
El ministre Planas apressa Brussel·les a trobar una solució pels pescadors del Mediterrani "com més aviat sigui possible"
Admet que necessiten més dies de feina enguany per cobrir la demanda de gamba vermella per a Nadal
Roses alça la veu: el sector pesquer reclama el dret a treballar davant la crisi que sacseja la Mediterrània
Marta Vidal Vilalta
El ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, ha apressat la Comissió Europea a trobar una solució pels pescadors del Mediterrani "com més aviat sigui possible" perquè puguin sortir a la mar més dies aquest any per cobrir les necessitats de cara Nadal. "Hi ha tres fórmules tècniques que estudiem, però m'és igual gat negre o gat blanc, del que es tracta és que la flota disposi de més dies a finals d'any. No tots els vaixells estan en aquesta situació, però és un moment de l'any en què, efectivament, hi ha un consum més alt", ha dit des de Brussel·les. Planas ha negat que hi hagi risc de "desproveïment" de peix o marisc, però ha admès que el sector necessita poder treballar més dies per cobrir la demanda de gamba vermella per a Nadal.
"Si m'ho permeten, vull situar un punt de realisme en relació amb aquest tema: no hi haurà desproveïment ni de peix ni de marisc. Però, sí que és veritat que en molts llocs agraden els caladors tradicionals i els productes com, per exemple, la gamba vermella del Mediterrani i, efectivament, hem de fer possible que puguin ser capturats", ha indicat.
El comissari europeu de Pesca, Costas Kadis, va anunciar la setmana passada en una compareixença al Congrés dels Diputats que la Comissió Europea treballa en "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any per cobrir així les necessitats de cara el període de Nadal.
Segons ha assenyalat, l'executiu comunitari farà un anunci respecte de la qüestió "molt aviat" amb l'objectiu que el sector compti amb "alguns dies addicionals" per treballar enguany.
En aquest sentit, el ministre d'Agricultura i Pesca espanyol ha subratllat que va reclamar una ampliació dels dies per aquest any durant una reunió en privat amb el comissari europeu i ha admès que "li agradaria" que les solucions "arribessin ahir i no demà".
"Estem contínuament treballant i avui és també una oportunitat per parlar de nou sobre el tema, però espero que quan abans sigui possible buscarem una fórmula perquè sigui possible", ha afegit.
D'acord amb les quotes pesqueres del 2025, la Comissió Europea va atorgar un màxim de 130 jornades de treball als pescadors del Mediterrani, un topall que una bona part del sector català ja ha esgotat. Segons dades facilitades per la Federació Nacional Catalana de Confraries, un 80% de la flota d'arrossegament està aturada perquè, o bé ha exhaurit els dies de quota de què disposa, o bé perquè li queden pocs dies per poder sortir.
Quotes de pesca pel 2026
Planas s'ha referit a la qüestió a la seva arribada a la reunió de ministres d'Agricultura i Pesca de la UE, on aquest dilluns es començarà a preparar el terreny per a les negociacions de les quotes pesqueres per l'any 2026. L'intercanvi d'opinions entre els ministres de la UE i la Comissió Europea arriba enmig d'una nova onada de reclamacions per part del sector pesquer mediterrani i dels governs català i espanyol.
Precisament, el conseller d'Agricultura i Pesca, Óscar Ordeig, va advertir la setmana passada que la no aprovació de noves mesures de cara a Nadal i una reducció o manteniment dels dies de pesca de cara al 2026 generarien grans problemes al sector pesquer català.
"Estem a punt d'entrar en un camí de no retorn, de perdre la capacitat de pesca i la suficiència alimentària de consum de peix a casa nostra, no només per Nadal, sinó per la resta d'anys", va avisar el conseller.
En aquest sentit, de cara a la negociació de les quotes de pesca per a l'any vinent, la publicació d'un recent informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca de la Comissió Europea ha obert la porta a què Brussel·les es plantegi l'autorització de més dies de feina als pescadors del Mediterrani.
Segons indica el document, l'estat de les espècies de referència al Mediterrani occidental ha millorat clarament els darrers anys. Tenint en compte que les quotes actuals al mar es van imposar a partir d'informes de l'any 2022, la Comissió Europea veu ara amb bons ulls un possible canvi.
De fet, el comissari europeu de Pesca i Oceans, Costas Kadis, ja es va comprometre a principis d'aquest 2025 a atorgar dies addicionals de pesca si els estocs de peixos es trobaven en una millor situació. I, en la compareixença aquesta setmana passada al Congrés dels Diputats, Kadis va reconèixer "l'esforç" dels pescadors per fer més sostenibles les seves pràctiques i va apuntar que aquesta actitud quedaria "reflectida" en la proposta de quotes per al 2026, que s'hauran d'acordar de forma definitiva al desembre.
"Jo tinc molt clar quin és l'objectiu d'Espanya i és aconseguir quants més dies sigui possible -pel Mediterrani- en la negociació del mes de desembre", ha subratllat Planas des de Brussel·les. "Amb els informes recents, crec que tenim ja una bona base argumental per reclamar a la Comissió Europea una autorització de més", ha afegit.
