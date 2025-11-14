Fauna
Catalunya prohibeix l'aviram en mercats i fires de bestiar
María Jesús Ibáñez
L’entrada en vigor aquest dijous del nivell màxim d’alerta per l’expansió de la grip aviària a Espanya, que ha requerit el confinament obligatori de totes les aus de cria, ha fet que la Generalitat prohibeixi la presència d’aquests animals en mercats populars, fires de bestiar i altres esdeveniments mentre durin les restriccions d’aïllament. Una de les cites més rellevants que es veuran afectades per aquesta mesura és la fira avícola del Gall Pota Blava, que se celebra al Prat de Llobregat, prevista per al 28 de novembre i en la qual les aus són les principals protagonistes.
Les explotacions ecològiques, les d’autoconsum i les que produeixen ous i carn per a la venda directa al consumidor final hauran de sol·licitar una autorització expressa per poder mantenir la seva activitat, sempre que puguin assegurar que els seus animals no entraran en contacte amb aus silvestres.
Indemnitzacions
La Conselleria d’Agricultura de la Generalitat, que és l’encarregada, a més, de gestionar les indemnitzacions en cas d’haver de sacrificar animals en granges (a Catalunya encara no se n’han produït), va informar que el departament va obrir justament aquest any una línia d’ajudes dirigides a les granges que vulguin disposar d’una infraestructura que permeti que les aus que són criades a l’aire lliure puguin sortir al pati en les èpoques en què el confinament sigui obligatori.
Es tracta d’equipaments que tenen com a objectiu protegir els ocells de corral del contacte directe amb els animals silvestres i amb les aus salvatges, que potencialment són les portadores del virus de la grip aviària. L’import de la subvenció és de fins al 80% de la inversió i atorga un màxim de fins a 5.000 euros a cada beneficiari.
