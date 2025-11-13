Transgourmet celebra una història nascuda fa cent anys a l'Empordà
L'empresa gironina tanca a ritme de Sara Baras al MNAC els actes de celebració del seu centenari
El ritme flamenc de la bailaora Sara Baras va posar punt final a la celebració del centenari de Transgourmet Ibèrica al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona, pocs minuts després que la Colla Vella dels Xiquets de Valls emocionés els més de 300 assistents aixecant castells dins de la històrica sala del MNAC.
Un escenari que, com va recordar el president del Parlament, Josep Rull, en el seu parlament, va acollir l’Exposició Internacional del 1929, tot just quatre anys després que Pere Miquel Estela obrís el seu negoci majorista de fruita i verdura a Figueres.
Un negoci que, un segle més tard, s’ha convertit en Transgourmet Ibèrica, ara integrada al grup cooperatiu suís Coop, i que es consolida com l’empresa amb més volum de facturació de les comarques gironines, liderant el sector de la distribució alimentària arreu d’Espanya.
“La història de Transgourmet Ibèrica l’han teixit les persones”, va assegurar Lluís Labairu, director general de la companyia, amb seu a Vilamalla, insistint en el seu discurs en “l’esforç de milers i milers de persones que, des d’aquell 1925, han aportat el seu compromís, han cregut en aquest projecte i han contribuït a construir el que som avui”.
Des de la botiga de Pere Miquel del 1925 fins a l’actualitat, la capacitat d’evolució dels gestors de la companyia, fins fa deu anys, els membres de la família Miquel, i posteriorment els diferents equips executius, com l’actual, liderat per Labair, ha permès a la firma consolidar-se fins a la seva posició referencial en el sector de la distribució alimentària.
El mateix Labairu va destacar punts clau com la creació del primer Gros Mercat a Figueres, l’any 1970; la compra dels Cash & Carry de Carrefour el 2006; o la incorporació al grup Coop fa quatre anys.
Abans de la intervenció de Labairu, el president del Grup Transgourmet, Joos Sutter, va obrir la celebració destacant que “el que defineix els cent anys de la companyia és el servei a les persones i a la comunitat que ens envolta”.
També hi va participar el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que va situar Transgourmet com un exemple d’empresa alineada amb els reptes del futur. “Catalunya vol liderar la transformació dels sistemes alimentaris europeus, i ho farà de la mà d’empreses que actuen amb compromís per la qualitat i la sostenibilitat”, va afirmar Ordeig.
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va tancar la part dels parlaments institucionals destacant la trajectòria “d’èxit” de la companyia i el seu model de negoci, “referent indiscutible del sector”. Rull va elogiar la capacitat de Transgourmet per “evolucionar, créixer, innovar i adaptar-se als canvis”, tot mantenint una aposta constant per la sostenibilitat.
Posteriorment, els més de 300 convidats, amb la presència de molts treballadors, clients i proveïdors de la companyia, van gaudir del sopar preparat pel reconegut cuiner Nando Jubany.
A banda de Rull i Ordeig, entre les autoritats presents també hi havia el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon; el cònsol general de Suïssa a Barcelona, Othmar Hardegger; el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega; el vicepresident de Foment del Treball, Lluís Moreno Lasalle; i l’alcalde de Vilamalla, Albert Ramos.
