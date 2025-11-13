Animals
El Govern amplia el confinament d’aus de cria a totes les granges d’Espanya per la grip aviària
Aquesta prohibició ja regia des de dilluns passat per a les zones considerades d’especial risc i especial vigilància, en total 1.201 municipis
EP
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha decretat el confinament, a partir d’aquest dijous, de tot l'aviram que es cria a l’aire lliure a Espanya, amb la finalitat de reforçar les mesures preventives davant la grip aviària davant l’augment del risc d’expansió d’aquesta malaltia.
Segons l’ordre ministerial publicada avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en vigor des d’avui mateix, s’estén a totes les granges avícoles, incloses les explotacions ecològiques i les d’autoconsum o les que produeixin carn o ous per a la seva venda directa al consumidor, la prohibició que els animals es mantinguin a l’aire lliure. Aquesta prohibició ja regia des de dilluns passat per a les zones considerades d’especial risc i especial vigilància, en total 1.201 municipis.
El Departament que dirigeix Luis Planas ha explicat que aquesta ampliació del confinament a totes les granges espanyoles s’ha decidit després de l’elevació del risc de l’entrada de la malaltia a Espanya en l’última setmana.
Per avaluar aquest risc es tenen en consideració factors com el nombre de focus notificats a Europa, els punts en els quals es localitzen i els moviments d’aus silvestres des de zones de risc al continent.
"A Espanya s’ha constatat una abundància d’ocells migradors en zones d’aiguamolls, habitual en aquesta època de l’any. A més, el descens de les temperatures és un factor que facilita la supervivència del virus. Les mesures de confinament miren d’evitar el contacte dels ocells de corral amb les migratòries que poden ser portadores del virus", remarca el Ministeri en un comunicat.
Des del mes de juliol s’han notificat 139 brots de grip aviària en granges avícoles d’Europa. A Espanya s’han produït 14 focus en explotacions, la meitat a Castella i Lleó, a més de 53 en aus silvestres i cinc en captives.
L’ordre publicada avui inclou a més la prohibició de la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’ocells de corral, i la prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits als quals puguin accedir aus silvestres, tret que sigui tractada a fi de garantir la inactivació de possibles virus de la grip aviària.
Així mateix, els dipòsits d’aigua situats a l’exterior requerits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral hauran de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
El Ministeri també ha prohibit la presència d’ocells de corral o altres tipus d’aus captives als centres de concentració d’animals, inclosos els certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals, així com qualsevol concentració d’ocells de corral o un altre tipus d’aus captives.
En els casos en què no fos possible el confinament de les aus de corral, l’autoritat competent de les comunitats autònomes podrà autoritzar el seu manteniment a l’aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres.
En aquest cas, les aus hauran d’alimentar-se i beure a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i eviti el contacte d’aquestes amb els aliments i l’aigua destinats a les de corral.
