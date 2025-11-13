Economia
L'empresa empordanesa Calsina Carré inaugura un centre logístic a Tànger
La nova seu al Marroc tindrà 18.000 metres quadrat amb capacitat per 30.000 palets i donarà servei a indústries com l'automoció i el tèxtil
Amb seu a Pont de Molins, la multinacional Calsina Carré Transport & Logistics compta actualment amb una plantilla de més de 1.000 treballadors, una flota de més de 1.300 vehicles i magatzems que sumen més de 150.000 metres quadrats. Precisament, l'aposta per expandir-se al Magreb ha estat un dels eixos del pla estratègic de la companyia en els darrers anys.
Ara, l'empresa ha reforçat presència al Marroc amb un nou centre situat al TAC2, un parc industrial a tocar del port de Tànger especialitzat en la indústria de l'automòbil i la logística avançada. El nou centre, que ja està parcialment operatiu, tindrà una superfície global de 18.000 metres quadrats un cop estigui en ple funcionament i permetrà emmagatzemar fins a 30.000 europalets.
Disposa de 22 molls de càrrega i d'un sistema de gestió de magatzem adaptable a cada client. A més, segons subratlla la companyia, "ofereix la possibilitat d'habilitar zones amb temperatura controlada". La directora de Calsina Carré, Alba Carré, subratlla que el nou centre logístic "és el resultat natural d'un model basat en la inversió sostinguda, el creixement estructurat i l'aposta per al talent local".
Actualment, la multinacional catalana se situa entre els tres principals operadors logístics del Marroc. Al país africà, hi té una xarxa de magatzems i flota pròpia, una seu de suport a Algesires, i compta amb més de 210 treballadors locals (dels quals 130 són conductors). En total, Calsina Carré gestiona una flota de gairebé 400 tractores -entre pròpies del grup i col·laboradors- i 650 remolcs en el flux entre Europa i el Marroc.
