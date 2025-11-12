Vilarta: Referència internacional en benestar animal
Vilarta, amb gairebé un segle d’història, lidera els serveis ramaders europeus combinant tradició, expansió internacional i compromís amb el benestar animal
Fa dècades que Vilarta actua com a pont essencial entre els mercats ramaders europeus i les granges espanyoles, amb una activitat que no ha deixat de créixer i adaptar-se a les necessitats del sector. La seva xarxa de proveïdors inclou països com França, Alemanya, Itàlia, Irlanda o Àustria, i el seu model logístic els permet disposar de vedells en tot moment, en funció de la demanda del mercat.
En paraules de Lluis Vilaregut, director general de Vilarta, «disposem de vedells des de qualsevol lloc d’Europa, depenent de l’oferta dels mercats d’origen», cosa que els permet proveir granges d’engreixament arreu del país i, posteriorment, comercialitzar animals per a consum humà, tant a Espanya com a tercers països, principalment del nord de l’Àfrica.
Darrere d’aquesta capacitat operativa hi ha un model de gestió que posa al centre el benestar animal, un compromís que ha sigut ara reconegut amb el Premi a l’Excel·lència i Compromís amb el Benestar Animal en Serveis Ramaders. El guardó no només celebra la seva llarga trajectòria, sinó la seva forma d’entendre el negoci: «Aquest premi és un reconeixement a dècades de feina ben feta i una motivació per continuar apostant per l’excel·lència en totes les etapes del cicle productiu».
Disposem de vedells des de qualsevol lloc d’Europa, depenent de l’oferta dels mercats d’origen
De negoci familiar a referent sectorial
La història de Vilarta es remunta al 1925, quan Gaspar Vilaregut Aguilar va començar amb la compravenda de bestiar boví. Des d’aleshores, tres generacions han contribuït a construir una empresa que ha sabut detectar oportunitats i adaptar-se als canvis del mercat. L’actual societat Vilarta S.A. es va constituir el 1988, impulsada per Lluis Vilaregut Rifà i María Eugenia Tañà, i des de l’any 1992 s’han anat incorporant els seus fills, Gaspar, Lluis i Gil que han continuat i incrementat el negoci després d’una profunda transformació del sector provocada per la política agrària comunitària.
A mitjans dels anys 80, la Unió Europea va incentivar el sacrifici de vaques amb ajudes directes, cosa que va provocar una forta reducció de la cabana ramadera. Lluny de veure una amenaça, Vilarta va detectar una oportunitat: viatjar a altres països per trobar animals que escassejaven a Espanya i satisfer la demanda de les granges locals. Així va néixer la seva xarxa de subministrament internacional, que segueix activa avui i que s’ha convertit en una de les seves grans fortaleses. Però la seva proposta de valor va més enllà de la compravenda: ofereixen serveis integrals que inclouen des del deslletament fins a l’engreixament del vedell, amb instal·lacions pròpies o en règim de lloguer, sempre adaptades per garantir les condicions òptimes per als animals. «Cuidem al màxim el benestar tant en la seva estada a les nostres instal·lacions com en el seu transport al destí», destaca Lluis Vilaregut. Aquesta sensibilitat cap al benestar animal es tradueix també en el compliment estricte de les normatives europees, però, sobretot, en una cultura empresarial que entén que la salut i el benestar dels animals són clau per a la sostenibilitat del negoci.
Cuidem al màxim el benestar tant en la seva estada a les nostres instal·lacions com en el transport al destí
Creixement, tecnologia i nous desafiaments
Vilarta maneja actualment prop de 300.000 animals a l’any, però els seus plans d’expansió apunten més alt. Amb la vista posada en mercats emergents i en l’increment del consum en països del nord de l’Àfrica, la companyia ja ha projectat noves instal·lacions que li permetran doblar la seva capacitat operativa. «Ja tenim un projecte de noves instal·lacions (pendents d’autorització administrativa) que milloraran tant el benestar dels animals en els seus trasllats com la nostra capacitat de negoci», explica el director general.
Aquest creixement no està exempt de reptes. Un dels principals desafiaments del sector és l’escassetat d’animals d’origen, derivada de les actuals polítiques agràries que limiten el nombre de vaques destinades a reproducció. L’empresa, no obstant, es manté optimista. La seva experiència, xarxa internacional i compromís amb el benestar animal els posicionen com un actor sòlid i preparat per continuar liderant en un entorn cada vegada més exigent.
