La dotzena d’ous XL al súper ja voreja els 5 euros per la grip aviària
La malaltia obliga a confinar les gallines en 1.200 municipis
Els consumidors demanen rebaixar l’IVA per reduir l’impacte en els preus
María Jesús Ibáñez
L’entrada en vigor de restriccions encara més estrictes per als productors d’aviram per l’expansió de la grip aviària no trigarà a passar factura als preus, segons vaticinen les associacions de consumidors i admeten els ramaders. Des d’ahir, les gallines que es crien a l’aire lliure, els ous de pagès, han de ser confinades en uns 1.200 municipis a Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i Catalunya. En alguns supermercats, la dotzena d’ous de mida extragran o XL ja ronda els 5 euros.
Per què preocupa tant la grip aviària?
L’actual brot, que s’ha estès per tot el planeta, va començar a detectar-se el 2021 i va ser identificat amb la denominació d’H5N1, un subtipus altament contagiós, que afecta principalment les aus. Recentment, s’ha detectat en mamífers com les vaques lleteres. Als EUA, s’han notificat 70 casos de contagi en humans. No obstant això, ningú s’ha contagiat del virus de la grip aviària per menjar animals o productes animals cuinats adequadament.
Com afecta la producció?
El ministre Luis Planas va insistir ahir a mantenir "la serenitat i fer un seguiment" davant el desenvolupament de la grip aviària, així com "ser molt vigilants perquè ningú aprofiti una situació d’aquest caràcter per portar a terme cap tipus d’acció especulativa" amb el preu dels ous. Des de la Federació Avícola Catalana (FAC), el missatge és similar: el mercat no tindrà problemes de subministrament, perquè les gallines de pagès representen menys del 10% de la producció total. L’entitat admet, amb tot, que aquest és un producte d’alta demanda, el consum del qual va créixer el 2024 gairebé un 3%.
Hi deixarà d’haver ous DE PAGÈS a les botigues?
Tot i que el percentatge de gallines allotjades en sistemes alternatius de cria, és a dir les que s’engreixen fora de gàbies, s’ha triplicat en sis anys, no es veuran afectades totes per les restriccions del Govern. Només les explotacions a l’aire lliure en algun dels 1.190 municipis de les zones de vigilància seran confinades.
Què passa amb els preus?
El primer efecte l’han notat, des de fa unes setmanes, els ramaders, que han vist com els preus en origen, els que ells perceben pels ous que produeixen, acumulen pujades a les llotges. En la de Bellpuig (Lleida), que marca l’import per a la majoria de distribuïdores espanyoles, l’increment de preu de l’ou mitjà (el més popular) és del 27% des de principis d’any, mentre que en la de Reus, l’alça registrada és d’un 31,5%. La mitjana a Espanya suma ja un 36%. Aquests increments, que ja van ser importants al març, han repuntat des que es va començar a comunicar que les restriccions s’endurien. La pujada ja s’ha traslladat als consumidors, que paguen ara per una dotzena d’ous gairebé un 18% més que fa un any, segons l’IPC del setembre. En aquest 2025, l’increment és del 15,9%. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que en aquests sis mesos el preu de les categories més econòmiques dels ous ha pujat en un euro, cosa que representa un increment del 50%. Des del 2021, l’increment acumulat és del 137% als ous més barats (categoria M) i del 119% en els de mida gran o categoria L. En alguns supermercats, els ous extragrans o XL arriben a vorejar els cinc euros la dotzena. "En les últimes setmanes s’estan produint importantíssims increments també a la carn de pollastre", afirma per la seva banda l’Associació Espanyola de Consumidors.
Què demanen els consumidors?
L’associació està convençuda que tot això "provocarà una menor producció, fet que comportarà preus més alts". Per això, davant aquestes mesures excepcionals, reclama que torni al sistema de reducció de l’IVA per a ous i carn de pollastre a fi d’esmorteir les pujades que s’estan produint.
