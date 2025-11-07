Possible delicte penal
La Policia Nacional investigarà les obres del Camp Nou després de les denúncies de treballadors sense papers
«No ens tremolarà el pols a l’hora d’investigar fins a l’última escletxa de qualsevol possible acte delictiu», afirma el delegat del Govern a Barcelona, Carlos Prieto
Vídeo complet | Camp Nou: denúncies d’«explotació» a les obres
Gabriel Ubieto
La Policia Nacional obrirà una investigació per determinar quants treballadors estan operant a les obres del Camp Nou sense la documentació en regla. La Delegació del Govern a Catalunya ha instat una investigació sobre un possible delicte contra els drets dels treballadors arran de les denúncies de diferents empleats de les subcontractes que estan participant en la remodelació de l’estadi i que ha anat relatant El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
"No ens tremolarà el pols a l’hora d’investigar fins a l’última escletxa de qualsevol possible acte delictiu", afirma el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto. La Policia Nacional ja s’està coordinant amb la Inspecció de Treball dependent de la Generalitat de Catalunya i el sindicat CCOO, que ha interposat diferents denúncies, per aclarir si, més enllà del potencial frau a la Seguretat Social, existeix un delicte penal en l’organització de les obres. I és que les competències en matèria migratòria les gestiona l’Estat i a Catalunya passen per la Delegació.
Limak, la contractista principal de les obres del Camp Nou i a la qual el FC Barcelona va encarregar la remodelació de l’estadi, ha declinat fer declaracions sobre això.
Ara la Policia Nacional està recollint informació de les actuacions ja acomplertes per l’autoritat laboral i aquesta "serà un actiu important també per veure si els indicis confirmen un delicte contra els drets dels treballadors", afirmen des de la Delegació.
El cos policial inicia les seves indagacions arran d’una sèrie d’acomiadaments efectuats per l’empresa Extreme Works UAB, subcontractada per la responsable de l’obra, Limak, que presumptament hauria cessat desenes dels seus operaris quan aquests van acudir al sindicat CCOO per regularitzar la seva situació. Segons expliquen des de la central, aquests han estat operant durant mesos amb permisos de residència caducats de països de l’est de la Unió Europea.
Dimarts d’aquesta setmana, la central va protagonitzar una protesta a les portes del Camp Nou per reclamar la readmissió dels treballadors i està en contacte amb la Inspecció de Treball per mirar de tramitar un permís de residència i treball per arrelament, ja que aquests empleats faria més de sis mesos que estan treballant a Espanya sense els permisos.
Segons han explicat diversos obrers a aquest mitjà, molts dels denunciants van arribar el desembre del 2024 a Barcelona i des d’aleshores han estat dormint a Calella i anant i venint gairebé cada dia a treballar en la remodelació de l’estadi del FC Barcelona.
En paral·lel, la Inspecció de Treball ja ha iniciat les seves pròpies indagacions i el 25 de setembre es va personar al Camp Nou, on va poder acreditar en primera instància la presència de diversos treballadors sense la documentació en regla. Segons va explicar el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, en una atenció a mitjans aquest dimarts passat, estimen tenir resolt l’expedient per a finals d’aquest mes de novembre.
Gairebé dos milions d’euros en multes
La Policia Nacional intervé davant d’un potencial delicte contra els treballadors després de diferents denúncies de fraus laborals acreditats a les obres del Camp Nou. A la mateixa Calella que s’estan quedant els operaris d’Extreme Works UAB residien uns mesos enrere desenes de treballadors d’origen romanès que van estar treballant per una altra subcontracta, Eurobau SRL –filial romanesa d’Eurobau, amb seu a Hongria–, però sense contracte, segons van denunciar aquests.
Això va ser el juny del 2024 i, després de les informacions publicades per aquest mitjà, diversos empleats van ser acomiadats i la Generalitat va entrar a investigar. No ha transcendit, de moment, el resultat d’aquestes indagacions.
Aquests són alguns dels fraus acreditats entre les empreses implicades en les obres del Camp Nou, que acumulen gairebé dos milions d’euros en multes i requeriments per part de la Inspecció de Treball. L’autoritat laboral ha tancat un total de 218 expedients amb irregularitats acreditades des que es va iniciar la remodelació de l’estadi blaugrana, el juny del 2023, segons la petició d’informació realitzada per El Periódico a la Generalitat a través del seu portal de transparència.
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- FABA, de broker a Wall Street a artista: 'Volia tornar a casa i mostrar el que he après en tota una vida