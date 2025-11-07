Premis EmprendeXXI
Gravity Wave o com crear una empresa que retira els plàstics del mar i els converteix en nous productes
La startup ha vist impulsat el seu creixement gràcies a haver rebut un dels guardons dels premis promoguts per CaixaBank DayOne.
Des de la seva creació l’any 2007, el programa ha repartit gairebé 10 milions d’euros en premis i accions que han beneficiat més de 560 empreses tecnològiques.
Així és la nova generació de startups espanyoles: se centren en intel·ligència artificial i computació.
Jordi Grifol
Viatjant pel sud-est asiàtic, Amaia Rodríguez va quedar colpida per la quantitat de plàstic i deixalles presents als mars i rius. Allà va comprendre que la seva missió havia de passar per retirar plàstics dels oceans. I així va ser com, l’any 2020, va crear Gravity Wave juntament amb el seu germà Julen, una empresa que impulsa la neteja de plàstic i xarxes de pesca del mar per transformar-los en tot tipus de productes.
Els Premis EmprendeXXI van reconèixer Gravity Wave com la startup tecnològica més innovadora de la Comunitat Valenciana en la seva darrera edició. Ja porten més d’un milió de quilos de plàstic recollits, s’han aliat amb empreses com BMW, ISDIN, Meliá o Allianz, i entre els seus inversors es troben els germans Gasol.
“Vam tenir la sort de fer dues formacions gràcies als premis: una a Barcelona, a ESADE, i una altra a Boston. Vam estar a l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) i als Harvard Innovation Labs, i ens van portar a conèixer emprenedors d’èxit que ens van explicar tant els seus èxits com els seus fracassos. Comparteixes coneixements i recursos que t’ajuden molt a continuar posant focus en el teu negoci i a treballar d’una manera diferent”, explica Rodríguez sobre la seva experiència després de guanyar el guardó.
De fet, Gravity Wave ja es va presentar als premis el 2023 abans d’aconseguir el guardó el 2024.
“Per a nosaltres, el més difícil ha estat crear el model de negoci i poder transformar escombraries del mar en materials aptes per a la indústria. El 2023 ja portàvem dos anys i mig, però encara no havíem crescut tant. El 2024 ens vam presentar després d’haver aconseguit desbloquejar el com obtenir matèria primera a través d’un projecte d’R+D. Vam passar de ser un projecte bonic que fa mobles reciclats a un projecte ja d’escala industrial.”
El plàstic, les xarxes i les arts de pesca que recullen es converteixen en gransa (pellets) amb què poden donar forma a multitud d’objectes i superfícies, com els seients que van fabricar per a l’estadi del Reial Betis.
“Només poder presentar-t’hi, passar els filtres i haver-te d’enfrontar a preparar bé el discurs de la teva empresa i que la gent t’escolti, ja t’aporta molt. Però, a més, si guanyes, és com si t’empenyés cap a un punt diferent. A més, et donen visibilitat i t’ajuden moltíssim”, resumeix Rodríguez sobre la seva experiència en els premis.
Nous premis en la 19a edició
Creats l’any 2007, els Premis EmprendeXXI han obert la convocatòria de la seva 19a edició amb nous premis i guardons. Al llarg de la seva trajectòria, la iniciativa ha repartit gairebé 10 milions d’euros en premis i accions que han beneficiat més de 560 empreses. En aquesta edició, els guardons posen èmfasi en aquells projectes que generin valor a través de la innovació, millorin la vida de les persones i tinguin cura del planeta amb solucions tecnològiques. Adreçats a empreses de base tecnològica i innovadora amb seu a Espanya i Portugal i constituïdes a partir de l’1 de gener de 2022, les candidatures es poden presentar fins al proper 4 de desembre.
En la 19a edició dels Premis EmprendeXXI s’atorgaran 19 premis regionals a les empreses amb més impacte en el seu territori. Seran un total de 17 premis a Espanya (un per cada comunitat autònoma) i dos a Portugal (zona nord-centre i Lisboa sud i illes), amb una dotació econòmica de 6.000 euros i l’accés a un programa d’acompanyament i formació internacional per a les empreses guanyadores.
A més, com a novetat en aquesta edició, s’atorgaran vuit Premis Reptes del Demà (Premis Retos del Mañana) a les startups que ofereixin les millors solucions en tres categories: Business Transformation, Human & Wellbeing i Living Planet, amb un premi de 15.000 euros cadascuna.
També s’atorgaran dos premis accèssit a dues de les empreses inscrites per reconèixer la seva innovació en els àmbits Accèssit Impacte Social i Accèssit Innovació Disruptiva, amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Totes les empreses premiades obtindran l’aprovació directa del Grau d’Innovació de la Certificació d’Empreses Emergents del Govern d’Espanya, atorgada per Enisa.
El lliurament dels guardons territorials tindrà lloc durant el primer semestre de 2026 a cada comunitat autònoma, i la fase final se celebrarà el 27 de maig a Barcelona.
