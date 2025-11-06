II FÒRUM PERALADA
Víctor Puga: "Tenir sol logístic i industrial disponible per a les empreses és fonamental per al nostre país"
El Secretari de Territori ha demanar la reforma de l'administració i ha lloat la "visió municipalista, tocant de peus a terra", dels alcaldes de Figueres i Portbou
En el marc del segon Fòrum Empresarial Peralada, el Secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat, Víctor Puga, ha destacat que "tenir sol logístic i industrial disponible per a les empreses és fonamental per al nostre país". Aquesta afirmació l'ha feta després d'escoltar les experiències empresarials dels representants de Transgourmet Ibérica, Grup Padrosa i el Grup Peralada & Chivite, i els alcaldes de Figueres i Portbou, Jordi Masquef i Gael Rodríguez.
Víctor Puga, bon coneixedor del món local i comarcal com a exalcalde de l'Escala i diputat provincial, ha destacat que "des del territori es poden fer reflexions de valor i fer projectes amb visió de país i vocació internacional". També ha lloat la "visió municipalista, tocant de peus a terra", dels dos alcaldes.
Pel Secretari de Territori "totes les experiències del Fòrum coincideixen en la línia de ser empreses consolidades", i a través de les seves aportacions, Puga ha fet una crida general per a advertir que “ens hem d’adaptar a la inseguretat, la incertesa dels temps que corren, és la premissa que ens ha d’anar interpel·lant en les nostres accions".
Autocrítica des de l'Administració
També ha fet autocrítica des de l'àmbit polític. "Estem en una situació, no m'atreveixo a dir límit, però en un país amb paràmetres dels anys vuitanta superats, que era de sis milions d'habitants. Aquell vestit que ens anava perfectament, té unes costures que s’han de repensar. És una situació tensa que veien en el dia a dia, en molts àmbits. Té una complexitat absoluta, que ens ha desbordat. Necessàriament ens hem d’adaptar", ha dit, per recordar que "tenim un Pla Territorial de Catalunya del 1995 i plans parcials del 2010 esgotats, necessàriament la situació passa per planificar amb un zoom molt ampli" i ha plantejat "la reforma de l’administració per planificar amb voluntat d’executar".
"Parlem molt d’habitatge, que és l’emergència que tothom reconeix com a prioritària, però hem de posar al mateix pla la disposició de sol per a activitat econòmica. Tenim catalogats aquests sols i en poc temps hem de ser capaços de posar-los en mans de les empreses, tenir sol logístic i industrial disponible per a les empreses és fonamental per al nostre país. També hem de fer-ho des d’una administració diferent, hem de ser autocrítics, està molt tensionada i burocratitzada, hem de ser capaços de fer una catarsi per simplificar procediments". I ha acabat demanant més participació entre els diferents sectors públics i la complicitat publicoprivada.
Aquest segon Fòrum Empresarial Peralada ha comptat amb el patrocini de Neorg i Kia Texauto, la col·laboració de Castell de Peralada i el suport de la Generalitat de Catalunya.
