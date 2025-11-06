II Fòrum empresarial Peralada
Pere Padrosa: "Les plataformes de transport que promovem a Europa aporten valor a la transició energètica"
"Per Europa transiten cada dia 6 milions de vehicles pesants i necessiten aturar-se i necessiten serveis"
En el marc del segon Fòrum Empresarial Peralada, organitzat per l’EMPORDÀ, El Periódico i Activos del grup Prensa Ibérica, el president del Grup Padrosa, Pere Padrosa Pierre, empresa centenària referent en el món del transport i la logística, ha posat èmfasi en la necessitat de reforçar els objectius de sostenibilitat en el seu sector. En un diàleg conduït per Marc Verdaguer, Padrosa ha parlat sobre els projectes d’expansió amb la reinversió de l’empresa i la seva creació de plataformes destinades als transportistes en ruta per Europa, batejades com a Nection. “El transport ha de tenir una lògica i cadascú l’especialitza a la seva manera” sempre “orientat al client”. “El transport és la corretja de transmissió del valor afegit” ha afegit, recordant el seu avi, fundador de l’empresa.
“Recomençar és l’oportunitat, no és la crisi”, ha afirmat en recordar els canvis de rumb de l'empresa. “En aquests moments estem amb moltes divisions obertes” per afrontar les necessitats del mercat actual i futur i que el Grup Padrosa treballa des de les plataformes Nection, a través de les quals aporten “valor a la transició energètica”, fent-la “en xarxa i oferint un servei global com a gestors d’infraestructures per al transport”.
“Hem invertit la cadena de valor del sector del transport”, ha afirmat Padrosa, a partir de la proposta sorgida de la cadena d’àrees de servei que expandeix pel continent europeu.
“Per Europa transiten cada dia 6 milions de vehicles pesants i necessiten aturar-se i necessiten serveis”, ha afirmat, afegint que el 15% dels quilòmetres coberts “es fan en buit i, per tant, el marge per guanyar eficiència és molt alt” com a punt de referència per a millorar la sostenibilitat logística.
El CEO del Grup Padrosa també ha destacat la importància de tenir cura de la "qualitat de vida" dels conductors de camions e gran tonatge i, molt especialment, de les conductores. En ambdós casos, l'empresari ha posat l'accent en la necessitat de tenir més professionals a l'abast del sector. Pere padrosa ha reivindicat el caràcter empordanès de la seva empresa i la voluntat que sempre "d'internacionalistzació que sempre ha tingut".
Un projecte ambiciós
El juliol del 2022 es va fer públic que el Grup Padrosa i el fons gestor d’infraestructures TIIC, vinculat al grup Rostchild, s’havien associat per desenvolupar la primera plataforma paneuropea d’àrees d’estacionament segures per a vehicles pesants (SSTPAs). Al setembre següent es va tancar l’adquisició de l’aparcament C4t Calais. Les dues companyies han apostat per una solució de mobilitat sostenible que minimitzi el trànsit i contribueixi a reduir la petjada de carboni. Això implica el disseny, la construcció, el finançament i el manteniment de la primera fase del projecte, que té com a objectiu construir 17 aparcaments de camions en cinc països europeus (França, Itàlia, Àustria, Eslovènia i Alemanya) i el Benelux, amb una inversió de 240 milions d’euros. L’objectiu final és arribar al 2030 amb 48 estacionaments segurs, amb una oferta global de 30.000 places ubicades a les principals rutes de transport terrestre del continent i amb una inversió de 640 milions d’euros.
Aquest segon Fòrum Empresarial Peralada ha comptat amb el patrocini de Neorg i Kia Texauto, la col·laboració de Castell de Peralada i el suport de la Generalitat de Catalunya.
