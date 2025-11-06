Economia
Més de 370 establiments de la Costa Brava s'adhereixen a la campanya Hostaleria pel Clima
La iniciativa és fruit de l'aliança entre Coca-Cola i la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES), i proporciona eines i ajudes perquè els bars i restaurants redueixin la petjada de carboni
El Castell de Lloret de Mar ha estat escenari aquest dimecres al matí de la presentació del projecte Hostaleria pel Clima, una iniciativa de Coca-Cola i la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES), amb el suport de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona i del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret.
Es tracta d'una campanya contra el canvi climàtic a la qual s'han adherit 376 establiments hotelers de tota la demarcació, preferentment de la Costa Brava, que se sumen als 17.400 bars i restaurants d'arreu de l'Estat que ja hi estaven adherits.
L'acte ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el responsable de Comunicació de Coca-Cola Europacific Partners a Catalunya, Joaquim Edo; la tècnica de gestió de projectes d'ECODES, Sílvia Tudela; el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero; el president del Gremi de Bars i Restaurants de Lloret i propietari del restaurant Velamar, Marc Linares, i la tercera tinenta d'alcaldia de Lloret de Mar, Cristina Aymerich.
En la seva intervenció, el president, Miquel Noguer, ha destacat: "El sector està fent grans esforços per avançar cap a la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental, optimitzant els recursos naturals, apostant per les energies renovables i promovent una mobilitat més sostenible".
"A la Diputació, estem totalment compromesos amb aquest turisme que cuida les persones, el territori i el planeta. I tenim clar que, només a través de col·laboració publicoprivada, podrem avançar cap a un model turístic equilibrat, competitiu i respectuós amb el nostre entorn. I aquesta iniciativa, sens dubte, contribueix a assolir-ho: redueix la petjada de carboni i mitiga els efectes del canvi climàtic", ha conclòs.
A la iniciativa, s'hi han adherit establiments de Colera, Portbou, Cadaqués, Llançà, Port de la Selva, Sant Pere Pescador, Forallac, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Castelló d'Empúries, l'Estartit, Calonge i Sant Antoni, Pals, Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, Begur, Tossa de Mar, l'Escala, Roses, Blanes i Lloret de Mar.
Els propietaris i gerents d'aquests establiments han respost un qüestionari de vint-i-vuit preguntes al voltant de l'estalvi de l'aigua, l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible, la petjada de carboni, el consum responsable i la correcta gestió dels residus, la qual cosa ha permès fer un estudi de mesures personalitzades d'actuació enfront del canvi climàtic per a cadascun. En total, ja hi ha posades en marxa 6.298 mesures.
Entre les conclusions d'aquestes auditories, es destaquen les dades següents:
- A la Costa Brava, el 89 % dels establiments tenen col·locats reductors de cabals en totes les aixetes. Això suposa un gran estalvi d'aigua, ja que els reductors de cabal redueixen el consum d'aigua fins a un 50 %.
- El 99 % dels establiments reciclen correctament els envasos en el contenidor groc. Reciclar un envàs gran de iogurt estalvia l'energia necessària per mantenir encesa una bombeta durant una hora.
- El 86 % dels establiments estableixen la temperatura de la nevera a 5º i la del congelador a -18º. Cada grau de menys representa un 5% més de consum.
- El 78 % dels establiments evita oferir materials d'un sol ús ja que la millor opció és l'ús de productes reutilitzables perquè tenen menys impacte en el clima. Els productes d'un sol ús tenen una vida útil molt curta i solen estar fabricats amb materials com el plàstic o el poliestirè, els processos de transformació dels quals són intensius en el consum d'energia i, per tant, en la generació d'emissions de CO2.
- El 100 % dels establiments treballa amb proveïdors locals. Prioritzar aquests proveïdors redueix les emissions de CO2 que deriven del transport dels aliments fins a l'establiment, i redueix també la manipulació i l'embalatge del producte.
Hostaleria pel Clima vol continuar al costat dels hostalers perquè continuïn avançant cap a un model de negoci més eficient i amb menys emissions. Per això, també es col·labora amb el BBVA per facilitar als establiments l'accés a finançament en condicions avantatjoses, a través de crèdits per a la compra de tecnologies més eficients.
Només per estar adherit a Hostaleria pel Clima, un establiment pot beneficiar-se d'aquesta iniciativa pionera, que té com a objectiu accelerar la transició ecològica en el sector hoteler.
Frenar l'emergència climàtica
Hostaleria pel Clima va néixer el 2017, després de la crida mundial de l'Acord de París per adoptar mesures que contribuïssin a frenar l'emergència climàtica. Constitueix una plataforma virtual que agrupa la comunitat d'establiments d'hostaleria que han decidit comprometre's amb la societat, amb el nostre entorn i amb un futur millor. Forma part de la Comunitat pel Clima i està desenvolupada per ECODES, amb la col·laboració estratègica i l'impuls de Coca-Cola.
El projecte facilita, amb un enfocament positiu centrat en les solucions, que les empreses d'hostaleria se sumin a la lluita contra el canvi climàtic i facin la transició cap a una economia baixa en carboni, de manera que contribueixin a implementar amb ambició els objectius de l'Acord de París. A més d'això, es dona visibilitat a les accions que, des de l'hostaleria, ja es realitzen en favor del clima, i s'ofereixen eines, informació i pautes d'actuació per frenar el canvi climàtic amb la implicació de tots.
Des que es va posar en marxa fa més de set anys, s'han adherit a la iniciativa prop de 17.500 establiments, que han desenvolupat més de 299.000 accions pel clima.
Ara, el repte passa per involucrar un major nombre d'hostalers en aquesta iniciativa. Hostaleria d'Espanya és l'organització empresarial que representa els restaurants, bars i cafeteries de tot l'Estat; està formada per més de 300.000 establiments que donen feina a 1,76 milions de persones i tenen un volum de vendes de 122.862 milions d'euros, amb una aportació al PIB de l'economia espanyola pròxima al 6 %.
Específicament els bars, cafeteries i pubs ocupen 1,4 milions de persones i tenen una facturació pròxima a 90.700 milions d'euros, que aporten el 4,3 % del PIB nacional. Gràcies al pes que tenen en la societat, la cultura i l'economia espanyoles, contribueixen a conscienciar el conjunt de la població sobre la importància i la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic.
