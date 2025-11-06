II Fòrum empresarial Peralada
Lluís Labairu (Transgourmet): “L’hostaleria perd el client de menú que ara menja a l’oficina”
El director general de la companyia dedicada a la distribució per a l’hostaleria i el supermercat de proximitat aposta pel creixement orgànic del grup, però no descarta aprofitar “una bona oportunitat” de compra si es presenta
Natàlia Ríos
Els hàbits estan canviant i estan generant “una gran revolució en els darrers anys”. Si més no, així ho constaten a Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució per a l’hostaleria i el supermercat de proximitat. El seu director general, Lluís Labairu, ha explicat aquest dijous al II Fòrum Empresarial Peralada que és una cosa visible en les seves dues grans àrees de negoci, “que evolucionen a dues velocitats diferents”.
“El supermercat de proximitat continua creixent gràcies a la petita compra de consum immediat, però en l’hostaleria el client de menú s’està perdent perquè ara menja a l’oficina.” D’una banda, ha argumentat Labairu, la inflació ha elevat el preu mitjà fins als 17 o 18 euros. “Amb sous mitjans de 1.200 euros ja es veu que és insostenible.” I, d’altra banda, la tendència a l’alça és “menjar a l’empresa amb racions individuals que compren al supermercat”.
De fet, per al director general de Transgourmet Ibèrica, grup que celebra aquest mes de novembre el seu centenari, “el supermercat de proximitat és un camaleó que permet adaptar-se a les necessitats de cada zona. No és el mateix un barri de persones grans que un d’oficines o un amb gran afluència de turisme, i cal adaptar els productes a les seves demandes”, ha apuntat.
Amb prop de 800 franquícies, a Transgourmet asseguren que el moment de canvi que vivim és “brutal”. I és que, segons Labairu, “hem passat de grans unitats familiars a unitats més petites, tan petites que sovint són d’una sola persona”, i on a les cuines dominen “els microones i les fregidores d’aire en lloc de les grans olles”. Això es tradueix, al seu parer, en el fet que cal apostar per “monoracions, productes acabats i noves solucions”, perquè gran part de la compra “es fa en el moment de consum”. Per això, “el mercat del supermercat és el millor posicionat per donar resposta a les noves demandes”.
Labairu ha considerat, davant de més d’un centenar de representants del món empresarial i econòmic, que l’hipermercat s’ha de reinventar si vol sobreviure, ja que fins ara no dona resposta “ni a les necessitats actuals ni a les futures”.
Pel que fa al creixement del grup que dirigeix, ha indicat que està centrat en el creixement orgànic i “no es troba en disposició de fer compres”. Ara bé, això no vol dir que si pel camí troben “una companyia que funciona bé i que és una bona opció per accelerar el seu projecte”, no aprofitin l’oportunitat.
